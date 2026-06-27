Мисирлә ҝөрүшдән сонра Иран милли командасынын дүнјаја месажы; Биз шәрәфи гәләбәдән үстүн тутуруг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Футбола чемпионатына ев саһиблији едән АБШ-инин бүтүн тәхрибатларына бахмајараг, Јени Зеландија, Белчика вә Мисирә гаршы үч һеч-һечә едән Әмир Гәленоинин тәләбәләри, груп мәрһәләсиндә Мисирлә сон матчындан сонра Сиетлдәки Лумен Фиелд стадионунун сојунма отағындан ашағыдакы кими бир месаж јаздылар:
Иран командасынын Сиетл сојунма отағындан футбол дүнјасына ӘДАЛӘТ ОЈУНУН тәтбиг едилмәси үчүн месажы:
Биз Иранданыг...
Мин илләрдир шәрәфи гәләбәдән үстүн тутан бир дијардан.
Бизим үчүн,
Футбол садәҹә нәтиҹә уғрунда јарыш дејил;
Бу, характер сынағыдыр.
Бәлкә дә истәнилән јолла хал газана биләрсиниз
Амма һөрмәт јох.
Бир групдан ирәлиләјә биләрсиниз, амма јалныз ҹәнҝавәрликлә тарихин һөкмүнү гүрурла верә биләрсиниз.
"Фаир Плај" футбол гајдаларында бир бәнд дејил;
бу, футболун руһудур.
Гонагпәрвәрлијинизә ҝөрә тәшәккүр едирәм, Сиетл...
Вә үрәкләрини, сәсләрини вә бүтүн варлыгларыны Иран үчүн гурбан верән бүтүн иранлылара тәшәккүр едирәм.
Иран, һәмишә гүрурлудур.
Sizin rəyiniz