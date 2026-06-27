СЕПАҺ Һәрби Дәниз Гүввәләри АБШ-нин Ирана нөвбәти тәҹавүзүнә сәрт ҹаваб верди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун (СЕПАҺ) Һәрби Дәниз Гүввәләри бәјанат јајараг билдириб ки, тәҹавүзә ҹаваб олараг АБШ террорчу ордусунун реҝиондакы бир нечә јерләшмә нөгтәсини һәдәфә алыб.
Шәнбә ҝүнү сәһәр ИРНА-нын јајдығы бәјанатын мәтни беләдир:
Рәһимли вә Гүдрәтли Аллаһын ады илә.
"Ким сизә тәҹавүз едәрсә, сиз дә она етдији тәҹавүз гәдәр ҹаваб верин."
Сионист режимин Ливанын ҹәнубунда атәшкәси позмасынын ардынҹа, бир нечә саат әввәл әһдини позан АБШ режими дә һәмишә олдуғу кими өз өһдәликләрини позараг, Һөрмүз боғазында гејри-гануни маршрутла һәрәкәт едәрәк гануну позан ҝәмини бәһанә ҝәтирәрәк Иран Ислам Республикасынын саһилләринә һава һүҹуму һәјата кечириб.
Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Һәрби Дәниз Гүввәләри бу тәҹавүзә ҹаваб олараг АБШ террорчу ордусунун реҝиондакы јерләшмә нөгтәләрини вуруб.
Исламабад Анлашма Меморандумунун 5-ҹи бәндинә әсасән, Һөрмүз боғазында ҝедиш-ҝәлишә нәзарәт гајдалары Иран Ислам Республикасы илә разылашдырылыб. Лакин АБШ мүхтәлиф тәхрибатларла бу өһдәлији позмаға ҹәһд ҝөстәриб вә буна лазыми ҹаваб верилиб. Бундан сонра да белә олаҹаг. Тәҹавүз тәкрарланаҹағы тәгдирдә, ҹавабымыз бундан даһа ҝенишмигјаслы олаҹаг.
Sizin rəyiniz