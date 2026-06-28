Фоторепортаж / Имам Һүсејн вә гардашы Аббасын (әлејһиссалам) һәрәмләриндә Мәһәррәм ајынын он биринҹи ҝеҹәси
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Кәрбәла дөјүшүндән сонра Имам Һүсејн (әлејһис-салам) аиләсинин башына ҝәлән фаҹиәни хатырлајан мөминләрин бөјүк бир издиһамы мүгәддәс Мәһәррәм ајынын он биринҹи ҝеҹәсини Имам Һүсејн вә гардашы Әбул-Фәзл әл-Аббасын (әлејһис-салам) һәрәмләриндә аныблар.
28 iyun 2026 - 10:03
Xəbər kodu: 1832467
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz