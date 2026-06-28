Әнсаруллаһ: Ливанла сионист режим арасында әлдә олунан разылашма мүгавимәти мәһв етмәјә јөнәлмиш иттифагдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмәнин Әнсаруллаһ һәрәкатынын сијаси бүросунун үзвү Әл-Фәрәһ билдириб ки, Ливан һөкумәти илә дүшмән Исраил арасында әлдә олунан разылашма мүгавимәти мәһв етмәјә јөнәлмиш иттифаг вә Ливанын ҹәнубуна гаршы гурулмуш террордур.
О дејиб: Бу разылашманын ән тәһлүкәли тәрәфи дүшмән Исраилин мүһарибәни Ливанын дахилинә чәкмәкдә уғур газанмасыдыр.
Онун сөзләринә ҝөрә, бу разылашманын гачылмаз нәтиҹәси ики ссенаридән бири олаҹаг: ја Ливанда дағыдыҹы вәтәндаш мүһарибәси баш верәҹәк, ја да сионистләр Ливаны бирбаша ишғал едәҹәкләр. Буна ҝөрә дә Ливан халгынын бу марионет һөкумәти мүмкүн олан бүтүн васитәләрлә девирмәк һаггы вар.
Sizin rəyiniz