  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Јәмән

Әнсаруллаһ: Ливанла сионист режим арасында әлдә олунан разылашма мүгавимәти мәһв етмәјә јөнәлмиш иттифагдыр

28 iyun 2026 - 09:47
Xəbər kodu: 1832459
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әнсаруллаһ: Ливанла сионист режим арасында әлдә олунан разылашма мүгавимәти мәһв етмәјә јөнәлмиш иттифагдыр

Јәмәнин Әнсаруллаһ һәрәкатынын сијаси бүросунун үзвү Мәһәммәд әл-Фәрәһ: Ливан халгынын бу марионет һөкумәти мүмкүн олан бүтүн васитәләрлә девирмәк һаггы вар.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмәнин Әнсаруллаһ һәрәкатынын сијаси бүросунун үзвү Әл-Фәрәһ билдириб ки, Ливан һөкумәти илә дүшмән Исраил арасында әлдә олунан разылашма мүгавимәти мәһв етмәјә јөнәлмиш иттифаг вә Ливанын ҹәнубуна гаршы гурулмуш террордур.

О дејиб: Бу разылашманын ән тәһлүкәли тәрәфи дүшмән Исраилин мүһарибәни Ливанын дахилинә чәкмәкдә уғур газанмасыдыр.

Онун сөзләринә ҝөрә, бу разылашманын гачылмаз нәтиҹәси ики ссенаридән бири олаҹаг: ја Ливанда дағыдыҹы вәтәндаш мүһарибәси баш верәҹәк, ја да сионистләр Ливаны бирбаша ишғал едәҹәкләр. Буна ҝөрә дә Ливан халгынын бу марионет һөкумәти мүмкүн олан бүтүн васитәләрлә девирмәк һаггы вар.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha