Нәбиһ Берри Ливанын сатгын һөкумәти илә сионист режим арасында имзаланмыш чәрчивә разылашмасыны тәнгид етди: Бу, фитнәдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА:Ливан парламентинин сәдри Нәбиһ Берри АБШ-нин васитәчилији илә Ливан һөкумәти илә сионист режим арасында имзаланмыш чәрчивә разылашмасына ҹаваб олараг бәјанат јајыб.
Берри гыса бәјанатында Ливан халгына мүраҹиәтлә билдириб: “Еј Ливан халгы, бүтүн Ливан! Бу, фитнәдир.”
О, даһа сонра мәшһур бир кәламы хатырладараг әлавә едиб: “Фитнә заманы дәвә баласы кими ол; нә белин олсун ки, үстүнә минсинләр, нә дә јелинин олсун ки, ондан сүд сағсынлар.”
Ливан парламентинин сәдри даһа әтрафлы тәфәррүата вармадан, гаршыдакы вәзијјәт вә бу разылашманын мүмкүн нәтиҹәләри барәдә хәбәрдарлыг едиб.
Ливан вә сионист режим ҹүмә ҝүнү АБШ-нин васитәчилији илә кечирилән беш раунд данышыглардан вә Вашингтонда дөрд ҝүнлүк мәсләһәтләшмәләрдән сонра ҝәләҹәк разылашма үчүн чәрчивә сәнәди үзәриндә разылыға ҝәлиб. Бу чәрчивә сәнәди АБШ дөвләт катиби Марко Рубио, Ливанын АБШ-дәкы сәфири Неда Һәмадә Муәввез вә сионист режимин Вашингтондакы сәфири Јехил Литерин иштиракы илә имзаланыб.
АБШ-нин Ахиос хәбәр порталынын мәлуматына ҝөрә, бу разылашма тәрәфләр арасында ҝәләҹәк данышыгларын истигамәтини мүәјјән едир вә илкин иҹра тәдбирләрини еһтива едир. Портал исраилли бир рәсмијә истинадән билдириб ки, бу разылашмаја әсасән, сионист режим Һизбуллаһ силаһсызлашдырыланадәк “Сары хәтт” адландырылан тәһлүкәсизлик зонасында өз мөвҹудлуғуну горујуб сахлајаҹаг.
Sizin rəyiniz