Имам Сејјид Мүҹтәба Хаменеи: Ирана гаршы икинҹи вә үчүнҹү мәҹбури мүһарибәнин ҹинајәткарлары ҹәзаландырылмалыдырлар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри Һәзрәт Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи Мәһкәмә Һакимијјәти Һәфтәси вә Ајәтуллаһ Беһишти илә силаһдашларынын шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәтилә јајымладығы мүраҹиәтдә әсас мәгамлары белә бәјан едиб:
Һүсејни һәрәкаты вә гијамы һаггын бәргәрар едилмәси, үммәтин ислаһы, зүлм вә һагсызлыгла мүбаризә наминә һаггла-батилин, әдаләтлә-зүлмүн гаршыдурмасынын тарихдәки ән уҹа зирвәсидир вә дүнјанын бүтүн азад инсанлары үчүн сон дәрәҹә дәјәрли вә унудулмаз дәрсләр еһтива едир.
Имам Һүсејнин (ә) ганы “Аллаһын ганы” адландырылыр; бу ган аләмин дамарларында ахараг һәјат бәхш едән гәһрәманлыглар јарадыр. Иран Ислам Ингилабы да һәмин нурани гајнагдан гајнагландығы үчүн даим Имам Һүсејн Гијамынын мәгсәдләринә чатмаға чалышмалыдыр.
Иран Ислам Республикасы системиндә Мәһкәмә Һакимијјәтинин мәгамы халгын һүгугларыны горумаг, үмуми һүгуглары вә гануни азадлыглары бәрпа етмәк, коррупсија илә мүбаризә апармаг, әдаләти һәјата кечирмәк, илаһи һөкмләри иҹра етмәк вә ганунун тәтбигинә нәзарәт етмәкдир. Бу јолда уғурун нәтиҹәси Илаһи разылығы газанмагла јанашы, халгын дөвләтин бу мүһүм сүтунуна етимадыны да мөһкәмләндирәҹәк.
Һазыркы мәрһәләдә бүтүн Иран халгына аид ән мүһүм һүгуги вә мәһкәмә мәсәләләриндән бири бејнәлхалг ҹинајәткарларын, тәкәббүрлү гүввәләрин вә дүнја тәҹавүзкарларынын, хүсусилә 2025 вә 2026-ҹы илләрдә төрәтдикләри ҹинајәтләр нәтиҹәсиндә халгын тапдаланмыш һүгугларынын тәгиб едилмәси вә бәрпа олунмасыдыр.
Ирана гаршы икинҹи вә үчүнҹү мәҹбури мүһарибәнин мәзлум шәһидләринин ганындан, әзиз өлкәмизә вә Иранын мәзлум халгынын һәр бир фәрдинә өлкә дахилиндә, һәтта өлкә хариҹиндә вурулмуш физики, психоложи, мадди вә мәнәви зәрәрләрдән; Минаб вә Ламәрддә төрәдилмиш мисли ҝөрүнмәмиш ушаг гәтлиамлары вә һәрби ҹинајәтләрдән, мүалиҹә вә хидмәт мәркәзләринә һүҹумлара; бир нечә ҝүнлүк көрпәләрин гәтлә јетирилмәсиндән әзиз гоҹаларын өлдүрүлмәсинәдәк вә бүтүн бунларын башында мисилсиз шәхсијјәт, бәнзәри олмајан инҹи, дөврүн јеҝанә бөјүк мүҹаһид Рәһбәринин (мәгамы уҹа олсун) шәһид едилмәсинәдәк һәр бир һадисә јүзләрлә, һәтта минләрлә мүһүм һүгуги ишдән ибарәт досје тәшкил едир вә бунлар дахили вә бејнәлхалг мәһкәмә органларында ҹидди шәкилдә арашдырылмалыдыр. Шүбһәсиз ки, ҹинајәткарлар јахаланмалы вә төрәтдикләри ҹинајәт әмәлләринә ҝөрә лајиг олдуглары ҹәзаја чатдырылмалыдырлар.
Бу мәсәләдә мүһүм мәгамлардан бири дә одур ки, Америка вә сионист дүшмәнин бәзи рәһбәрләринин бу ҹинајәтләри етираф етмәси, һәтта һәјасызҹасына бунунла фәхр етмәси, шүбһәсиз ки, ҹинајәтин етирафы һесаб олунур вә халгын тапдаланмыш һүгугларынын бәрпасы үчүн мүнасиб һүгуги зәмин јарадыб.
Диҝәр мүһүм мәсәлә исә ондан ибарәтдир ки, өтән илин ијун ајында мәһкәмә мәсул шәхсләри илә сон ҝөрүшдә Ингилабын шәһид Рәһбәринин икинҹи мәҹбури мүһарибәдә төрәдилмиш ҹинајәтләрин арашдырылмасы илә бағлы вердији ҝөстәришин иҹрасы, бу просесин үчүнҹү мәҹбури мүһарибәјә дә шамил едилмәсини, јекун һөкм чыхарыланадәк вә һәмин һөкмүн иҹрасы сәлаһијјәтли шәхсләрә һәвалә олунанадәк давамлы шәкилдә изләнилмәсини зәрури едир. Бу аддым өз нөвбәсиндә ҝәләҹәкдә белә ҹинајәтләрин тәкрарланмасынын гаршысыны алаҹаг.
Sizin rəyiniz