Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Британијанын Дәниз Тиҹарәти Әмәлијјатлары Тәшкилаты билдириб ки, өтән ҝүн (шәнбә) сәһәр саатларында Һөрмүз боғазында бир нефт танкери намәлум мәрминин һәдәфинә чеврилиб.
Мәлумата әсасән, индијәдәк әтраф мүһитә һәр һансы зијанын дәјдији барәдә мәлумат верилмәјиб.
Мәсул гурумлар мәрминин мәншәји вә һадисәнин тәфәррүатлары илә бағлы арашдырмалара башлајыблар. Танкерин ады, бајрағы вә һәрәкәт маршруту исә һәлә ачыгланмајыб.
Sizin rəyiniz