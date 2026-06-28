Тарими: Америкада ән фәлакәтли Дүнја Кубокунун шаһиди олуруг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Меһди Тарими, Иран-Мисир матчындан әввәл Сиетл стадионунун гарышыг зонасында журналистләрин суалларыны ҹавабландырмаг үчүн чыхыш етди. Бу, узун бир чыхышын вә сонра журналистләрин суалларына ҹавабларын башланғыҹы иди, бу ҹаваблар АБШ-нин Иран милли командасына ев саһиблији етмәсинә гаршы хәбәр ачыгламалары вә етиразларла мүшајиәт олунду.
- Беләликлә, илк нөвбәдә, ојунун драматик сонлуғу барәдә нә һисс етдиниз?
- Кәдәрләнирәм, амма үмидимиз вар. Инсанларын һәмишә үмиди вар вә ојундан сонра сојунма отағында јахшы енержимиз вар иди. Нә олаҹағыны ҝөрәҹәјик, нә олаҹағыны ҝөрмәк үчүн нөвбәти ојунлары сәбирсизликлә ҝөзләјирик.
- Бу ҝеҹә Тижуанаја гајытмалысыныз.
- Бәли, ҝери гајытмалыјыг. Турнирин әввәлиндән бәри бу шејләрдән шикајәтләнирик. Бу, фәлакәтли Дүнја Кубокудур, ән фәлакәтлиси. ФИФА мөвҹуд олан һәр бир проблеми һәлл етмәлидир. Амма тәәссүф ки, онлар әввәлдән һеч нәји һәлл едә билмәдиләр. Инфантино мәшг мејданчамыза ҝәлди вә деди ки, бу, башланғыҹдыр вә биз проблеми һәлл едәҹәјик, амма сабаһ груп мәрһәләсинин сонудур. Визалары олмадығы үчүн бурада менеҹерләримиз јохдур. Ојундан сонра нијә Тижуанаја ҝетмәлијик? Биз Мексика халгыны севирик, Тижуанаја ҝетмәлијик, онлар чох јахшыдырлар, тәвазөкар инсанлардыр вә биз онлары севирик, амма пешәкар матч олараг бу, дүзҝүн дејил.
Бу, дүзҝүн дејил. Инди бәрпа олмадан јенидән Тижуанаја ҝедәҹәјик. Бу, әдаләтли дејил, гәтијјән.
Әҝәр онлар бизим јарышда удузмағымызы вә кәнарда галмағымызы истәјирләрсә, бу, нормалдыр. Амма бу, әдаләтли дејил. Бизим истираһәтимиз јохдур. Бурада бизә көмәк едәҹәк һеч бир лоҝистика менеҹеримиз јохдур.
- Сизҹә, Америка сизин еркән јарышдан кәнарлашдырылмағынызы истәјирми?
- Бурада һәр шејлә мүбаризә апармалыјыг. Билмирәм, онлар сәнин еркән мәрһәләдән кәнарлашдырылмағыны истәјирләр, ја јох, амма бизим нөгтеји-нәзәримиздән, бәли, истәјирләр. Дүшүнүрәм ки, бу гәдәр стресслә, чијинләримиздә бу гәдәр тәзјиглә 90 дәгигә неҹә ојнаја биләрик. Сонра Тихуанаја гајытмалыјыг.
Sizin rəyiniz