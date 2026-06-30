Әрагчынын Бағдад сәфәриндә Шәһид Имам Хаменеи һәзрәтләринин дәфн мәрасимләринин Ирагын мүхтәлиф шәһәрләриндә кечирилмәси тәсдигләниб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири Сејид Аббас Әрагчи сијаси вә дипломатик нүмајәндә һејәтинин башчылығы илә Ирагын пајтахты Бағдада сәфәр едиб.
ИИР Хариҹи Ишләр Назири Бағдада дахил олдугдан сонра шәһид маршал Гасим Сүлејмани вә ҝенерал Әбу Меһди әл-Мүһәндисин хатирәсини јад едиб.
Даһа сонра Сејид Аббас Әрагчи ираглы һәмкары Фуад Һүсејн илә ҝөрүшүб вә ән ваҹиб икитәрәфли вә реҝионал мәсәләләри мүзакирә едиб.
Бу сәфәрин ҝүндәлијиндә Ислам Ингилабынын Али Лидери Шәһид Имам Хаменеи һәзрәтләринин дәфн мәрасимләринин Ирагын мүхтәлиф шәһәрләриндә кечирилмәсинин тәфәррүатларынын арашдырылмасы да јер алыб вә координасија едилиб.
Sizin rəyiniz