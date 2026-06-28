Һизбуллаһын баш катиби Шејх Нәим Гасим: Сионист режимлә бағланан “Чәрчивә сазиши” Ливанын суверенлијинин тәслим едилмәсидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ливан Һизбуллаһынын баш катиби билдириб ки, “чәрчивә сазиши” Ливанын суверенлијинин тәслим едилмәси демәкдир, ишғала леҝитимлик газандырыр вә ҝери чәкилмәни мүгавимәтин силаһсызлашдырылмасы илә әлагәләндирир.
О, бу сазишин рәдд едилмәсини, Иран вә АБШ арасында олан анлашма меморандумуна садиг галынмасыны вә Ливанын там азад олунмасына гәдәр мүгавимәтин давам етдирилмәсини тәләб едиб.
Шејх Нәим Гасим әлавә едиб ки, Исраил һәрби гүввәләринин Ливанын ҹәнубундан ҝери чәкилмәсинин мүгавимәтин силаһсызлашдырылмасы илә әлагәләндирилмәси чох тәһлүкәли тәклифдир вә бүтүн гырмызы хәтләри ашмаг демәкдир.
Sizin rəyiniz