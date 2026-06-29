ИИР Хариҹи Ишләр Назирлији: АБШ 28 ијун ҝеҹә һүҹуму илә өһдәликләринә әмәл етмәдијини ҝөстәрди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлији ачыглама верәрәк билдирди: АБШ террорчу ордусунун 28 ијун сәһәр еркән саатларда өлкәнин ҹәнуб саһилиндәки бир нечә мониторинг вә мүшаһидә објектинә һава һүҹумларыны гәтијјәтлә писләјирик.
Хариҹи Ишләр Назирлији бу гәддар һүҹумлары Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты Низамнамәсинин 2-ҹи маддәсинин 4-ҹү бәндинин, еләҹә дә 18 ијун 2026-ҹы ил тарихли Мәҹбури Мүһарибәјә Сон Гојмаг Һаггында Анлашма Меморандумунун 1-ҹи бәндинин ачыг шәкилдә позулмасы һесаб етди вә вурғулады: Бу һүҹумлар ҝөстәрир ки, АБШ режими өз өһдәликләринә һеч бир дәјәр вә ја етибарлылыг вермир вә вәдләри позмаг бу режимин тәбиәтинин бир һиссәсидир.
Бәјанатын сонунда вурғуланыб: Иран Ислам Республикасы, Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты Тәһлүкәсизлик Шурасынын вә бу тәшкилатын Баш катибинин бејнәлхалг сүлһ вә тәһлүкәсизлик үчүн мәсулијјәтләрини хатырладараг, БМТ Низамнамәсинин 51-ҹи маддәсинә ујғун олараг, Иранын милли суверенлијини вә әрази бүтөвлүјүнү АБШ-нин һәрби тәҹавүзүнә гаршы мүдафиә етмәк әзминдә олдуғуну вурғулајыр.
Sizin rəyiniz