АБШ террорчу ордусу Ирана гаршы јени һүҹумлары тәсдигләди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ Силаһлы Гүввәләринин Гәрби Асијадакы Мәркәзи Команданлығы (CENTCOM) Ирана гаршы нөвбәти тәҹавүзү вә атәшкәсин позулмасыны бир даһа тәсдигләјәрәк, гүввәләринин Ирана гаршы әлавә һүҹумлар һәјата кечирдијини ачыглајыб.
CENTCOM шәнбә ҝүнү ахшам јерли вахтла јајдығы бәјанатда билдириб:
«АБШ Мәркәзи Команданлығынын гүввәләри ијунун 27-дә, Али Баш Команданын (Доналд Трампын) ҝөстәриши илә Иранда бир нечә һәдәфә гаршы әлавә зәрбәләр ендириб.»
CENTCOM иддиа едиб: АБШ-нин өтән ҝүн Иранын М/В Евер Ловелј ҝәмисинә һүҹумуна ҹаваб олараг һәјата кечирдији зәрбәләрдән сонра, Ирана атәшкәс разылашмасына әмәл етмәси үчүн имкан верилиб.
АБШ Мәркәзи Команданлығы даһа сонра иддиа едиб ки, Иран бу имканы рәдд едәрәк, бу ҝүн Шәрг вахты илә саат 04:30-да Һөрмүз боғазы јахынлығында 2 милјондан чох барел хам нефт дашыјан Панама бајрағы алтында үзән М/Т Кику нефт танкеринә камикадзе пилотсуз учуш апараты илә һүҹум едиб.
Sizin rəyiniz