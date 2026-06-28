  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Гәрби Асија,Фәләстин вә Ливан

Ливанлы шәхсләр сатгын һөкумәтин сионист режимлә разылашмасыны тәнгид едибләр / Исраил һијләҝәрдир

28 iyun 2026 - 09:17
Xəbər kodu: 1832443
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Ливанлы шәхсләр сатгын һөкумәтин сионист режимлә разылашмасыны тәнгид едибләр / Исраил һијләҝәрдир

Ливанын сатгын һөкумәтинин сионист режимлә разылашма әлдә етдијини елан етмәсиндән сонра бу өлкәнин бәзи сијаси вә медиа хадимләри һәмин разылашманы кәскин тәнгид едибләр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ливанын сатгын һөкумәтинин сионист режимлә разылашма әлдә етдијини елан етмәсиндән сонра бу өлкәнин бәзи сијаси вә медиа хадимләри һәмин разылашманы кәскин тәнгид едибләр.

Криминалистика үзрә тәдгигатчы Өмәр Нәшабә јазыб: “Бу режимин тәҹавүзү тәкҹә ливанлы вә фәләстинли шәһид аиләләринә гаршы дејил, һәм дә әдаләтә, һагга вә инсанлыға гаршы тәҹавүздүр.”

Ливанын сабиг хариҹи ишләр назири Әднан Мәнсур әл-Мәјадин телеканалына мүсаһибәсиндә дејиб: “Исраиллә разылашма һөкумәти Һизбуллаһла гаршы-гаршыја гојур вә бу мәсәлә чох тәһлүкәлидир.”

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha