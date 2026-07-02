Ҝенералы Сејид Мәҹид: Иранын ракет вә ПУА ҝүҹү мүзакирә мөвзусу дејил

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Мүдафиә вә Силаһлы Гүввәләрә Дәстәк Назирлијинин рәһбәри јазыб: Иран Ислам Республикасынын мүдафиә, ракет вә ПУА ҝүҹү милли тәһлүкәсизлијин гырмызы хәттидир вә мүзакирә мөвзусу олмајыб вә олмајаҹаг.
Мүдафиә вә Силаһлы Гүввәләрә Дәстәк назири вәзифәсини иҹра едән бригада ҝенералы Сејид Мәҹид Ибнур-риза кибермәкандакы һесабында јазыб: Парламентин Игтисади Комиссијасынын һөрмәтли үзвләри илә ҝөрүшдә Рамазан мүһарибәсинин мигјасыны, наилијјәтләрини вә хүсусијјәтләрини изаһ едәркән вурғуладым ки, Иран Ислам Республикасынын мүдафиә, ракет вә ПУА ҝүҹү милли тәһлүкәсизлијин гырмызы хәттидир вә мүзакирә мөвзусу олмајыб вә олмајаҹаг.
О, һәмчинин вурғулајыб: Бу имканлар јерли потенсиала әсасланараг инкишаф етдириләҹәк.
Sizin rəyiniz