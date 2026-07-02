Галибаф: АБШ-инин Фарс көрфәзиндә сон ҝеҹәләрдә һәјата кечиртдији һүҹумлар атәшкәсин позулмасыдыр

Иран данышыглар групунун рәһбәри деди: Бу ҝеҹәләрдә Фарс көрфәзиндә баш верән һадисәләри мүһарибәјә сон гојмаг үчүн анлашманын позулмасы һесаб едирик вә мүтләг буна реаксија верәҹәјик. Атәшкәсин сон позулмасында АБШ-нин Бәһрејн вә Күвејтдәки гәрарҝаһлары һәдәф алыныб.
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәһәммәд Багир Галибаф халга телевизија илә вердији мүсаһибәдә деди: Сазишин беш бәнди там мүәјјән едилиб јекунлашдырылана гәдәр диҝәр бәндләрин тәтбигинин нөвбәти мәрһәләсинә кечмәјәҹәјик.
Ислам Шурасы Мәҹлисинин сәдри әлавә етди: Бу анлашманын биринҹи бәндиндә ачыг шәкилдә билдирилир ки, бу өлкәнин рәсми вә рәсмән танынмыш ҹоғрафи хәритәсинә әсасланан Ливанын әрази суверенлији әсас мөвге олмалыдыр; јәни мүһарибә битмәли, башга һәрби әмәлијјатлар апарылмамалы вә инсанлар евләринә гајыда билмәлидирләр. Бу разылашмаја әсасән, Ливан әразисинин бир һиссәсини ишғал етмиш вә әслиндә мүһарибәни атәшкәс шәклиндә давам етдирән дүшмән ҝери чәкилмәлидир.
Галибаф әлавә етди: Ҹүмә ахшамы вә ҹүмә ҝүнләри тоггушмаларын интенсивлији гәфилдән артды. Бәзи дүшмәнләр торпагларыны бошалтмалы олдугларыны биләрәк, бу меморандумун һәјата кечирилмәсиндә проблем јаратмаг үчүн һәссас нөгтәләри һәдәф алараг ҹидди зијан вурмаға чалышдылар. Лакин мүнагишәнин бу интенсивлији АБШ-ни дә өз өһдәликләринә әмәл етмәјә мәҹбур етди; чүнки Ливан, Иран вә АБШ-нин мүзакирәсиндә һәр икимиз бу бәндләрин һәјата кечирилмәсинин гарантыјыг. Бу, просеси сүрәтләндирмәјә вә базар ҝүнү Исвечрәјә ҝетмәјимизә сәбәб олду.
О, әлавә етди: Бу данышыгларда бизим илк приоритетимиз Ливан мәсәләси иди. Ҝөрдүјүнүз кими, давамлы изләмәләрдән сонра вәзијјәт кечмишдән чох фәргли олду. Һазырда Иран, АБШ вә Ливанын мүһарибәнин битмәсинә вә Ливана милли суверенлијин бәрпасына нәзарәт етмәк үчүн "бирҝә комитә" јаратмасы барәдә разылыға ҝәлиниб. Һазырда бу комитәнин һәјата кечирилмәсини изләмәк просесиндәјик.
Галибаф гејд етди: “Биз Ливан мәсәләсинә үстүнлүк вердик вә инди сүлһүн бәргәрар олмасынын шаһиди олуруг. Бу ҝүн ишғалчы гүввәләр вә халг јахынлыгдадыр, мүгавимәт гүввәләри дә бөлҝәдәдир; буна ҝөрә дә кичик вә дағыныг мүнагишәләрин баш вермәси тәбиидир.
Галибаф Америка дәниз блокадасынын тамамилә сона чатдығыны билдириб вә дејиб: Данышыглары јекунлашдырдыгда, меморандумун биринҹи бәндиндә јаздыг ки, бундан сонра онлар Ливана гаршы һеч бир мүһарибә вә ја әмәлијјат башлатмајаҹаглар, бир-бирләринә гаршы тәһдидләрдән вә ја ҝүҹ тәтбиг етмәкдән чәкинәҹәкләр вә Ливанын әрази бүтөвлүјүнә вә суверенлијинә зәманәт верәҹәкләр.
О, давам едиб: Дөрдүнҹү бәнддә јазылыб ки, бу анлашма меморандумуну имзаладыгдан дәрһал сонра Америка Бирләшмиш Штатлары дәниз блокадасыны ләғв етмәјә башлајаҹаг вә Иран Ислам Республикасына гаршы һәр һансы бир тәгиб вә ја манеәдән чәкинәҹәк вә 30 ҝүн әрзиндә дәниз блокадасыны тамамилә дајандыраҹаг.
Галибаф вурғулајыб: Нүвә саһәсиндә Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлијинин гајдаларына риајәт етмәклә вә Нүвә Силаһларынын Јајылмамасы Мүгавиләсинин (НПТ) үзвү олмагла, уранын зәнҝинләшдирилмәсинин ајрылмаз һүгугумуз олдуғуну вурғулајырыг.
Иран данышыглар групунун рәһбәри дејиб: Бизим мөвгејимиз будур ки, бу боғазда нәглијјат вә һәрәкәт ҝүндән-ҝүнә артмалы вә онун әһәмијјәти даһа јахшы танынмалыдыр. Идарәетмәмизлә дүнјаја Һөрмүз боғазынын әввәлкиндән даһа тәһлүкәсиз олдуғуну ҝөстәририк вә өлкәләрә АБШ тәблиғатындан асылы олмајараг һәрәкәтләрини давам етдирә биләҹәкләринә зәманәт веририк.
О әлавә етди: Биз реҝионда тәһлүкәсизлији тәмин едирик ки, һәтта ҝәмиләрин сығорта хәрҹләри дә азалдылсын, чүнки әввәлләр ҝәмиләрдән ҝизли сөвдәләшмә јолу илә күлли мигдарда пул топланырды. Навигасија хидмәтләрини асанлашдырмаға вә садәләшдирмәјә чалышырыг. Буна ҝөрә дә, мүтләг гаршысыны алдығымыз шеј АБШ-нин мүдахиләсидир, лакин диҝәр һалларда бејнәлхалг ганунлара там шәкилдә әмәл едирик.
Галибаф вурғулады: Һөрмүз боғазында хидмәтләр үчүн өдәнишлә бағлы дедик ки, бу тәдбир јалныз 60 ҝүн әрзиндә пулсуз һәјата кечирилмәлидир ки, бу да Фарс көрфәзинин саһил өлкәләринин тәкиди илә әлагәдар иди. Чүнки бәзи ҝәмиләр мүһарибә башладыгдан вә боғаз бағландыгдан сонра бөлҝәдә галмышды.
Ислам Шурасы Мәҹлисинин сәдри давам етди: Биз Һөрмүз боғазындакы тәһлүкәсизлик вә миналар кими техники манеәләри 30 ҝүн әрзиндә мүһарибәдән әввәлки сәвијјәјә гајтармаға вә 60 ҝүн әрзиндә өдәниш алмамаға садигик.
О хатырлатды: Анлашма меморандумунун 5-ҹи бәндиндә јазмышдыг ки, Иран Ислам Республикасы бејнәлхалг һүгуга вә Һөрмүз боғазынын саһил өлкәләринин суверен һүгугларына ујғун олараг Һөрмүз боғазында ҝәләҹәк администрасија вә дәниз хидмәтләрини мүәјјән етмәк үчүн Оман Султанлығы илә әмәкдашлыг едәҹәк. Јәни, Һөрмүз боғазынын суверенлији Иран вә Омана мәхсусдур.
Ислам Шурасы Мәҹлисинин сәдри вурғулады: Һеч бир һалда бу мәсәләдән ҝери чәкилмәјимиз мүмкүн дејил, јәни бунлар бизим әрази суларымыздыр вә Американын Иранын Һөрмүз боғазыны һәрбиләшдирдији барәдә һај-күј салмасына вә ја софизм јаратмасына иҹазә вермәјәҹәјик.
Sizin rəyiniz