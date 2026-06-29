Бәгаји Гәрб вә Шәрг өлкәләринә хәбәрдарлыг етди: Тәҹавүзкар тәрәфләрә техники вә лоҝистик дәстәк ҝөстәрмәк тәҹавүзә шәриклик демәкдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исмајыл Бәгаји Х сосиал шәбәкәсиндә Италија рәсмиләринин өлкәләринин АБШ-сионист режимин Ирана гаршы тәтбиг етдији мәҹбури мүһарибәдә иштиракыны јалныз «техники вә лоҝистик дәстәк» сәвијјәсиндә гијмәтләндирмәси вә бу әсасла Ирана гаршы мүһарибәдә һәр һансы әмәкдашлығы инкар етмәсинә мүнасибәт билдирәрәк јазыб:
Бу, бөјүк бејнәлхалг һүгуг позунтусунда шәриклијә ҝөрә мәсулијјәтдән јајынмаг мәгсәди дашыјан ачыг зиддијјәт вә софистикадыр. Бир тәрәфдән тәҹавүзкарлара һәр һансы јардым вә ја дәстәк ҝөстәрдијинизи ачыг шәкилдә инкар едир, диҝәр тәрәфдән исә тәҹавүзкар тәрәфләрә “техники вә лоҝистик” хидмәтләр ҝөстәрдијинизи етираф едирсиниз. Һалбуки мәһз һәмин хидмәтләр АБШ-Исраилин Ирана гаршы ганунсуз тәҹавүзкар мүһарибәсини мүмкүн едиб вә онун һәјата кечирилмәсини асанлашдырыб.»
О әлавә едиб:
Тәҹавүзкар тәрәфләрә “техники вә лоҝистик” хидмәтләрин ҝөстәрилмәси әслиндә ганунсуз мүһарибәнин апарылмасында бирбаша вә ашкар рол ојнамаг, ачыг тәҹавүз актында иштирак етмәк вә бејнәлхалг һүгугу кобуд шәкилдә позмагдан башга бир мәна дашымыр.
Sizin rəyiniz