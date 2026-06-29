СЕПАҺ АБШ-нин тәҹавүзүнә ҹаваб олараг гәтијјәтли ракет вә пилотсуз тәјјарә әмәлијјатлары һәјата кечиртди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Шөбәси базар ҝүнү сәһәри ачыглама јајараг, ИИКК-нын дәниз вә һава гүввәләринин АБШ-нин сон тәҹавүзүнә гәтијјәтли ҹавабыны елан етди вә вурғулады: Бундан сонра сәрһәд позан ҝәмиләрлә әввәлкиндән даһа сәрт давранылаҹаг вә дүшмәнин һәр һансы бир мүмкүн тәҹавүзүнә, бәһанәсиндән асылы олмајараг, һәтта дүнән ҝеҹә вә бу ҝеҹә кими әһәмијјәтсиз һәдәфләрә гаршы олса белә, сарсыдыҹы ҹаваб вериләҹәк. Дүшмән билмәлидир ки, атәшкәсин позулмасы Исламабад Анлашма Меморандумунун 1-ҹи маддәсинә зиддир вә просесләрин тамамилә дајандырылмасы илә нәтиҹәләнәҹәк.
Иран Ислам Республикасынын әзиз вә шәрәфли халгына үнванланан бәјанатда дејилир:
ИИКК Һәрби Дәниз Гүввәләри вә Һәрби Һава Гүввәләриндәки гејрәтли оғулларыныз бу ҝүн, 28 ијун базар ҝүнү, саат 2-3-дә бирҝә ракет вә пилотсуз тәјјарә әмәлијјаты заманы Күвејтдәки Әли әл-Салим базасында вә Бәһрејнин Порт Салман шәһәриндәки Бешинҹи Дәниз Донанмасында АБШ-нин ушаг өлдүрән ордусунун сәккиз мүһүм инфраструктуруну баллистик ракетләр вә пилотсуз тәјјарәләр атараг мәһв етдиләр вә АБШ-нин сон тәҹавүзүнә гәтијјәтлә ҹаваб вердиләр.
Әһд вә мүгавиләни позан тәҹавүзкар дүшмән бу сәһәр тездән ИИКК Һәрби Дәниз Гүввәләринин һүҹум едән ҝәми илә гаршылашмасы бәһанәси илә Ислам Республикасынын беш саһил мәнтәгәсинә һүҹум етди.
Исламабад вә Ислам Республикасы арасында анлашма меморандумуна әсасән, Һөрмүз боғазында нәглијјатын идарә олунмасы үчүн тәдбирләр мөвҹуддур вә бундан сонра һүҹум едән ҝәмиләрлә әввәлкиндән даһа сәрт давранылаҹаг вә һәр һансы бир бәһанә илә мүмкүн дүшмән тәҹавүзүнә гаршы мүбаризә апарылаҹаг, һәтта дүнән ҝеҹә вә бу ҝеҹә кими кичик һәдәфләрә гаршы тәҹавүзләрә сарсыдыҹы ҹаваб вериләҹәк.
Дүшмән билмәлидир ки, атәшкәсин позулмасы Исламабад Анлашма Меморандумунун 1-ҹи маддәсинә зиддир вә просесин тамамилә дајандырылмасына сәбәб олаҹаг.
Гәләбә анҹаг јенилмәз гүдрәт, һикмәт саһиби олан Аллаһдандыр.
(Али-Имран сурәси, 126-ҹы ајә.)
Sizin rəyiniz