Словакија Хариҹи Ишләр назири: Ливан "нөвбәти Гәзза"ја чеврилмәмәлидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Словакија Хариҹи Ишләр назири Жураж Бланар Ливанын "нөвбәти Гәзза"ја чеврилмәмәсинин лазым олдуғуну вурғулады вә Исраил режимини АБШ илә Иран арасында әлдә едилән разылашмалара риајәт етмәјә чағырды.
Бланар базар ертәси Братиславада Испанија Хариҹи Ишләр назири Жосе Мануел Алварез илә бирҝә мәтбуат конфрансында Гәзза мүһарибәси вә Иранла бағлы ҝәрҝинлик дә дахил олмагла Јахын Шәрг мүнагишәләринин дипломатик јолла һәллинә еһтијаҹ олдуғуну вурғулады.
О деди: "Биз Ливанын нөвбәти Гәзза олмасыны истәмирик вә буна ҝөрә дә Исраилин АБШ илә Иран арасында әлдә едилән разылашмалара риајәт етмәси ваҹибдир."
Словакија Хариҹи Ишләр назири Братислава вә Мадридин бејнәлхалг бөһранлара охшар јанашмаја малик олдуғуну вә дипломатијаја, диалога вә бејнәлхалг һүгуга һөрмәтә үстүнлүк вердијини вурғулады.
Sizin rəyiniz