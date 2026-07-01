  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Авропа

Словакија Хариҹи Ишләр назири: Ливан "нөвбәти Гәзза"ја чеврилмәмәлидир

1 iyul 2026 - 14:35
Xəbər kodu: 1834079
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Словакија Хариҹи Ишләр назири: Ливан "нөвбәти Гәзза"ја чеврилмәмәлидир

Гәрби Асија бөһранларынын дипломатик јолла һәллинә еһтијаҹ олдуғуну вурғулајан Словакија Хариҹи Ишләр назири Ливанын "нөвбәти Гәзза"ја чеврилмәмәси барәдә хәбәрдарлыг етди вә Исраил режимини АБШ илә Иран арасында әлдә едилән разылашмалара риајәт етмәјә чағырды.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Словакија Хариҹи Ишләр назири Жураж Бланар Ливанын "нөвбәти Гәзза"ја чеврилмәмәсинин лазым олдуғуну вурғулады вә Исраил режимини АБШ илә Иран арасында әлдә едилән разылашмалара риајәт етмәјә чағырды.

Бланар базар ертәси Братиславада Испанија Хариҹи Ишләр назири Жосе Мануел Алварез илә бирҝә мәтбуат конфрансында Гәзза мүһарибәси вә Иранла бағлы ҝәрҝинлик дә дахил олмагла Јахын Шәрг мүнагишәләринин дипломатик јолла һәллинә еһтијаҹ олдуғуну вурғулады.

О деди: "Биз Ливанын нөвбәти Гәзза олмасыны истәмирик вә буна ҝөрә дә Исраилин АБШ илә Иран арасында әлдә едилән разылашмалара риајәт етмәси ваҹибдир."

Словакија Хариҹи Ишләр назири Братислава вә Мадридин бејнәлхалг бөһранлара охшар јанашмаја малик олдуғуну вә дипломатијаја, диалога вә бејнәлхалг һүгуга һөрмәтә үстүнлүк вердијини вурғулады.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha