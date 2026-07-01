Доктор Исам Әл-Имад: Шәһид рәһбәрин дәфн мәрасими Ислам аләминдән дә бөјүк мигјаслы һадисәјә чевриләҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери, Ислам Ингилабынын шәһид рәһбәри мәрһум Имам Хаменеинин тарихи дәфн мәрасими әрәфәсиндә АБНА Хәбәр Аҝентлијинин тәшкилатчылығы илә "Үммәтин шәһид рәһбәринин стратежи вә сивилизасион ирси" мөвзусунда хүсуси иҹлас кечирилиб. Тәдбирдә Јәмәнин танынмыш мүтәфәккири вә һидајәт тапмыш арашдырмачы доктор Исам әл-Имад, һәмчинин Бәһрејнли сијаси фәал доктор Рәшид әр-Рашид чыхыш едибләр.
Иҹласда шәһид рәһбәрин дүшүнҹә ирсинин сәрһәдләри ашан тәсири, онун Ислам үммәтинин сивилизасија гуруҹулуғундакы ролу вә реҝиондакы стратежи тәсирләри мүзакирә олунуб.
Натигләр һәмчинин Јәмән, Бәһрејн вә диҝәр өлкәләрдә онун идеоложи хәттинин јајылмасынын глобал һеҝемон ҝүҹләр вә онлара бағлы режимләр тәрәфиндән нијә нараһатлыгла гаршыландығыны тәһлил едибләр.
Шәһадәт бәшәријјәт үчүн мәдәни вә сијаси ингилаб јарада биләр
Јәмәнли мүтәфәккир доктор Исам әл-Имад чыхышында шәһид рәһбәрин јүксәк мәнәви шәхсијјәтини али гијмәтләндирәрәк билдириб ки, онун шәһадәти бәшәријјәт мигјасында мәдәни вә сијаси ингилаба сәбәб ола биләр. О гејд едиб ки, дәфн мәрасими тәкҹә Ислам дүнјасында дејил, бүтүн дүнјада иҹтимаи рәјә тәсир ҝөстәрән бөјүк һадисәјә чевриләҹәк.
Дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә гијаби ҹәназә намазы гылынмасы тәклиф едилиб
Әл-Имад бу һадисәнин бејнәлхалг сәвијјәдә даһа ҝениш әкс-сәда доғурмасы үчүн мүхтәлиф өлкәләрдә, хүсусилә гијаби ҹәназә намазыны ҹаиз һесаб едән сүнни вә зејди мәзһәбинин имамларына дәфн мәрасими илә ејни вахтда гијаби ҹәназә намазы гылмағы тәклиф едиб. Онун фикринҹә, бу тәшәббүс шәһадәт мәдәнијјәтинин глобал сәвијјәдә јајылмасына хидмәт едәҹәк.
Шәһид рәһбәрин мүгавимәт ҹәбһәсинә стратежи бахышы
Доктор әл-Имад чыхышынын диҝәр һиссәсиндә шәһид рәһбәрин Јәмәндә Ислам ојанышындакы ролундан данышараг ону Әнсаруллаһ һәрәкатынын формалашмасына тәсир ҝөстәрән әсас сималардан бири адландырыб. О билдириб ки, шәһид рәһбәр узун илләр әввәл Бәдрәддин әл-Һуси вә Сејид Әбдүлмәлик әл-Һуси кими шәхсијјәтләрлә елми вә мәдәни әлагәләр гурмушду.
Онун сөзләринә ҝөрә, шәһид рәһбәр һәлә илләр өнҹә Бабүл-Мәндәб боғазынын стратежи әһәмијјәтини дүзҝүн гијмәтләндирмиш, Јәмәнлә мәдәни әлагәләрин ҝүҹләндирилмәси мәгсәдилә Насир Әтрушун мәгбәрәсинин бәрпасына ҝөстәриш вермишди.
Әл-Имад билдириб ки, шәһид рәһбәр чохшахәли елми шәхсијјәт иди. О, сијаси вә һәрби мәсәләләри дәриндән билмәклә јанашы, АБШ вә Исраил барәдә ҝениш билијә малик иди. Ејни заманда тарих, риҹал елми, фәлсәфә, ирфан, һәмчинин фарс, әрәб вә түрк әдәбијјаты саһәләриндә дә јүксәк елми сәвијјәјә саһиб иди.
Јәмәнли мүтәфәккир шәһид рәһбәрин Гуран тәфсири методуну Сејид Гүтбүн јанашмасы илә мүгајисә едәрәк вурғулајыб ки, о, Гурана јалныз сијаси бахымдан јанашан бәзи исламчы ҹәрәјанлардан фәргли олараг, сијасәтлә мәнәвијјат арасында дәрин бағлылыг јаратмаға наил олмушду.
О, һәмчинин шәһидлик ешгинин шәһид рәһбәрин дүшүнҹә системиндә мүһүм јер тутдуғуну гејд едәрәк билдириб ки, онун ганынын тәсири о гәдәр ҝенишдир ки, һәтта бәзи радикал груплардан ајрылмыш шәхсләр вә ИШИД үзвләринин бир һиссәси онун шәһадәтиндән сонра Әһли-бејт мәктәбинә јөнәлиб.
Әл-Имад сонда билдириб ки, бу ҝүн Јәмән халгы вә дүнјанын бир чох мүсәлманлары шәһид рәһбәрин тәкҹә сијаси бахышларына дејил, һәм дә Мәһдәвијјәт, Әһли-бејт имамларынын һәјаты вә диҝәр етигади мөвзуларла бағлы елми ирсинә даһа дәриндән бәләд олмаг истәјирләр.
Бәһрејнли сијаси фәал: Шәһид рәһбәрин иткиси бүтүн Ислам аләми үчүн әвәзолунмаз иткидир
Иҹласда чыхыш едән Бәһрејн Ислам Амал Һәрәкатынын рәһбәрләриндән олан доктор Рәшид әр-Рашид исә билдириб ки, Ингилабын шәһид рәһбәринин иткиси бүтүн Ислам үммәти үчүн әвәзолунмаз итки һесаб олунур.
О гејд едиб ки, шәһид рәһбәр Ливан, Ираг, Јәмән вә Бәһрејндә фәалијјәт ҝөстәрән мүгавимәт һәрәкатлары вә ҝәнҹләр үчүн илһам мәнбәји иди. Бөһранлы дөврләрдә онун мөвгеји вә бәјанатлары мөмин гүввәләр үчүн һәр заман јол ҝөстәриҹиси олуб.
Бәһрејнли сијаси фәал Бәһрејнлә Иран арасында мөвҹуд олан дәрин тарихи вә мәдәни бағлара тохунараг билдириб ки, Бәһрејн әһалисинин јарыдан чоху Иран мәншәлидир вә бу өлкәнин Сәудијјә Әрәбистаны илә ортаг кимлији јохдур.
О, Али-Хәлифә режимини сәрт тәнгид едәрәк билдириб ки, бу режимин дин алимләринә, мәрсијәханлара вә дини мәрасим тәшкилатчыларына гаршы репрессијаларынын әсас сәбәби шәһид рәһбәрин дини вә сијаси нүфузунун Бәһрејн халгы арасында јајылмасындан дујулан горхудур.
Әр-Рашидин сөзләринә ҝөрә, Али-Хәлифә режими Вилајәтүл-фәгиһ принсипини сијаси ҹинајәт кими гијмәтләндирир вә онларла дин алимини һәбс етмәклә халгын Иран дини мәрҹәијјәтинә тәглид етмәсинин гаршысыны алмаға чалышыр.
О әлавә едиб ки, режим һәтта Ашура мәрасимләрини вә Һүсејни јүрүшләрини дә "Вилајәтүл-фәгиһ идејасынын тәблиғи" бәһанәси илә мәһдудлашдырыр. Лакин бүтүн бу тәзјигләрә бахмајараг, Бәһрејн халгынын дини мәрҹәијјәтә вә Иран сивилизасијасына бағлылығыны гыра билмәјиб вә бу дүшүнҹә ирси онларын јолуна бундан сонра да истигамәт вермәјә давам едәҹәк.
Sizin rəyiniz