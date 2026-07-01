Исраил режими рәсмән “ермәни сојгрымыны” танымасы илә Түркијә вә Азәрбајҹаны әлдән верди \ Пашинјан бу жести гәбул етмәди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исраил режиминин кабинети “ермәни сојгрымынынын” танынмасы тәклифини јекдилликлә гәбул едиб. Билдирилир ки, бу гәрарын Гәзза мәсәләсиндә Тел-Әвивә гаршы Түркијәнин тәнгидләринә ҹаваб олараг верилдији дејилир.
Исраил режиминин хариҹи ишләр назири Ҝидеон Саар, базар ҝүнү “Х” сосиал шәбәкәсиндә кабинет тәрәфиндән “ермәни сојгырымынын танынмасы” барәдә гәтнамәнин тәсдигләндијини елан едиб.
Исраил режиминин бу нөвбәти ахмаг аддымын ардынҹа Түркијә вә Азәрбајҹан рәсмиләри Исраилин бу аддымы илә разылашмајараг верилән гәрарын ләғв олунмасыны истәјибләр... Ҝөрүнән одур ки, Исраил бу гәрарындан ҝери дөнмәдикдә Түркијә вә Азәрбајҹандакы лоҝистик, сијаси, игтисади вә һәрби базаларыны әлдән вермәли олаҹагдыр.
Амма бу арада даһа мараглысы бу олду ки, Ермәнистанын Баш Назири Никол Пашинјан журналистләрә бу һаггда вердији мүсаһибәдә ҝөзләнилмәз бир ачыглама верәрәк билдирди: “Биз буна реаксија вермәји лазымсыз һесаб едирик. Чүнки “ермәни сојгырымы” мәсәләсинин сијаси силаһ кими истифадә олунмамасы мәһз Ермәнистан Республикасынын марагларына ујғундур. Јахын дөврдә бу истигамәтдә һәр һансы бир бәјанат вә ја реаксија ҝөзләнилмир”.
Sizin rəyiniz