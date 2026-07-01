Шәһидләр Ағасы (ә) үчүн ҝөз јашлары ахытмағын практики тәрбијәви ролу / Видео

1 iyul 2026 - 10:52
Xəbər kodu: 1833976
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шиәликдә Шәһидләр Ағасы (ә) үчүн ағламаг, бир вәлинин давранышынын ән ҝөркәмли тәзаһүрләриндән бири вә бир инсанын сафлашдырылмасында вә уҹалдылмасында ән тәсирли амилләрдән бири кими тәгдим едилмишдир. Бу төвсијә олунан ибадәт, ҝүнаһлары бағышламагла јанашы, гәфләт, егоизм вә Аллаһдан башгаларына бағлылығын дәрин көкләринин арадан галдырылмасына сәбәб олур. Илаһи өвлијалара тәвәккүл ишығында, ҝөзәл бир һәјата, гәлбин нурланмасына вә һидајәт јолунда сабитлијә наил олмаг үчүн зәмин јарадыр.
Sizin rəyiniz