Ҝенерал Мәһәммәд Әкрәминија: Имам Хаменеинин дәфн мәрасиминин асајиши үчүн дәниз нәзарәти артан интенсивликлә давам едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Ордусунун сөзчүсү бригада ҝенералы Мәһәммәд Әкрәминија мүсаһибәсиндә шәһид лидерин вә Иран халгынын лидеринин дәфн мәрасими үчүн ордунун ҝөрдүјү һазырлыглара тохунараг деди:
Биз үч үмуми категоријада хидмәт ҝөстәрәҹәјик, биринҹи һиссә сәрһәдләрин тәһлүкәсизлијинин вә өлкәнин әрази вә сәрһәд бүтөвлүјүнүн тәмин едилмәси илә бағлыдыр.
Сәрһәд бөлҝәләриндәки орду бөлмәләри ҝүҹләндирилиб вә гуру вә дәниз сәрһәдләринин тәһлүкәсизлији ҝүҹләндирилиб, орду донанмасы вә мүдафиә гүввәләри тәрәфиндән дәниз нәзарәти дә артан интенсивликлә давам едир.
Ислами Иранынын һава нәзарәти вә һава патрул хидмәти дә ҝүҹләндирилиб, Ордунун Һава Һүҹумундан Мүдафиә Гүввәләри дә өлкәнин һава трафикинә нәзарәт етмәклә мәшғулдур вә бу бахымдан лазыми координасија тәмин едилиб вә бу, ордунун дахили миссијасынын бир һиссәсидир.
Sizin rəyiniz