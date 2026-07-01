Имам Муса Казым (ә) мәктәбиндә ағылын Гуранла вә Вилајәтлә әлагәләндирилмәсинин зәрурилији / Видео

1 iyul 2026 - 10:11
Xəbər kodu: 1833948
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Имам Муса Казым (ә) нурани бир рәвајәтдә ағылы һаггы батилдән ајырмаг үчүн Аллаһын дахили сүбуту кими тәгдим едир; лакин бунунла јанашы, о, пејғәмбәрләри, мәсум имамлары (ә) вә Гураны инсан ағлына рәһбәр вә тамамлајыҹы һесаб едир. Бу бахыша әсасән, вәһј вә Әһли-бејтин (ә) тәлимләринә сөјкәнмәдән бирбаша ағыла ҝүвәнмәк инсаны сәһвә вә дүнјатәләблијә сүрүкләјир; чүнки ағыл тәкбашына һәр шеји ајырд етмәк үчүн там мејар дејил. Әслиндә һәгигәтә ҝедән јолу ишыгландыран Гуран вә Әһли-бејтин (ә) тәлимләридир.
Sizin rəyiniz