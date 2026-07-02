Теһран Имам Мүҹтәба Хаменеини террор едәҹәји илә һәдәләјән сионист режиминә хәбәрдарлыг етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Чәршәнбә ахшамы јерли вахтла БМТ Баш катиби Антонио Гутеррешә, Тәһлүкәсизлик Шурасынын сәдри вә БМТ Баш Ассамблејасынын сәдринә үнванладығы мәктубда Иран Ислам Республикасынын Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатындакы сәфири вә даими нүмајәндәси Әмир Сәид Ирәвани Исраилин мүһарибә назири Исраел Катзын Али Рәһбәр Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеијә гаршы тәһдидини дөвләт терроризминин бариз нүмунәси вә БМТ Низамнамәсинин ачыг шәкилдә позулмасы кими гијмәтләндирди.
Мәктубда билдирилир ки, она гаршы террорла бағлы ачыг тәһдид һәм дә АБШ-нин имзаладығы вә мәсулијјәт дашыдығы, о ҹүмләдән она риајәт олунмасыны тәмин едән “Исламабад Анлашма Меморандуму”нун 1-ҹи бәндинин позулмасыдыр.
Мәктубда бу ҹүр тәһдидләрин садәҹә риторика олмадығы билдирилир вә дејилир: “Бу, Иран һөкумәтинин јүксәк вәзифәли мәмурларыны һәдәф алан гәсдән вә системли дөвләт терроризми сијасәтинин бир һиссәсидир вә Исраил режиминин Ирана гаршы ганунсуз тәҹавүз актлары, о ҹүмләдән мәрһум Иран лидери Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеинин вә диҝәр јүксәк вәзифәли сијаси вә һәрби мәмурларын АБШ-нин иштиракы, координасијасы вә дәстәји илә һәјата кечирилән террор һәрәкәтләри чәрчивәсиндә һәјата кечирилир.”
Иранын БМТ-јә вә Тәһлүкәсизлик Шурасына үнванладығы мәктубда һәмчинин дејилир: “Белә бир сијасәт Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Низамнамәсинин, бејнәлхалг һүгугун фундаментал принсипләринин, о ҹүмләдән ҝүҹ тәтбиги вә ја тәһдидинин гадаған едилмәси принсипинин, еләҹә дә бејнәлхалг һүгугун мәҹбури нормаларынын кобуд шәкилдә позулмасыдыр.”
Мәктубда һәмчинин гејд олунур ки, БМТ-јә үзв суверен дөвләтин јүксәк вәзифәли мәмурларынын гәсдән һәдәфә алынмасы тәшкилатын Низамнамәсинин, бејнәлхалг инсан һүгуглары ганунунун, хүсусән дә јашамаг һүгугунун, еләҹә дә бејнәлхалг һуманитар һүгугун ачыг шәкилдә позулмасыдыр.”
Иранын БМТ-јә ҝөндәрдији мәктубда вурғуланыр: “Тәәссүф ки, Тәһлүкәсизлик Шурасынын БМТ Низамнамәси чәрчивәсиндә өз вәзифәләрини јеринә јетирмәмәси тохунулмазлыг вә ҹәзасызлыг мүһитини ҝүҹләндириб вә Исраил режимини дөвләт терроризмини нормаллашдырмаға ҹәсарәтләндириб ки, бу да чох тәһлүкәли бир преседент јарадыр вә бејнәлхалг сүлһ вә тәһлүкәсизлијә ҹидди тәһдид јарадыр. Иран Ислам Республикасы бу тәһдидли вә утанҹвериҹи ачыгламалары гәтијјәтлә писләјир вә Исраил режиминин бу ҹүр тәһдидләрдән сонра баш верән һәр һансы бир тәҹавүз актындан вә ја диҝәр ганунсуз давранышдан ирәли ҝәлән бүтүн нәтиҹәләрә ҝөрә там мәсулијјәт дашыдығыны вурғулајыр."
Иран мәктубунда хәбәрдарлыг едиб: “Исраил режиминин һәр һансы бир сәһв һесаблама вә ја дүшмәнчилик һәрәкәти гәтијјәтлә вә дәрһал ҹавабландырылаҹаг вә онун бүтүн нәтиҹәләринә ҝөрә мәсулијјәт јалныз режимин өз үзәринә дүшәҹәк.”
Иранын БМТ-јә ҝөндәрдији мәктубун сон һиссәсиндә дејилир: “Иран Ислам Республикасы Тәһлүкәсизлик Шурасыны һөкумәт рәсмиләринә вә ја лидерләринә гаршы һәр һансы бир тәһдиди вә ја террор актыны БМТ Низамнамәсинин вә бејнәлхалг һүгугун ачыг шәкилдә позулмасы кими бирмәналы шәкилдә писләмәјә чағырыр.”
Sizin rəyiniz