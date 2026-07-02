  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

Рәсми Теһран: Һөрмүз боғазы Мәркәзи Команданлыг дејил, Иранын команданлығы алтында мүәјјән едиләҹәк

2 iyul 2026 - 13:40
Xəbər kodu: 1834453
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Рәсми Теһран: Һөрмүз боғазы Мәркәзи Команданлыг дејил, Иранын команданлығы алтында мүәјјән едиләҹәк

Иран Ислам Республикасынын Хариҹи ишләр назиринин мүавини Х сосиал шәбәкәсиндә јазыб: Һөрмүз боғазы Мәркәзи Команданлыг дејил, Иранын команданлығы алтында мүәјјән едиләҹәк.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр назиринин һүгуг вә бејнәлхалг мәсәләләр үзрә мүавини вә Иранын баш данышыгчысы Казым Гәрибабади бу ҝүн Х сосиал шәбәкәсиндә дәрҹ етдији бир јазыда јазыб: Бәһрејндә кечириләҹәк һәрби ҝөрүш Фарс көрфәзи үчүн һүгуги низам вә тәһлүкәсизлик јарада билмәз.

О, әлавә олараг вурғулајыб: Реҝионал тәһлүкәсизлик АБШ-нин мүдахиләсинә вә бөлҝәдән чәкилмәсинә сон гојмагла, өлкәләрин суверенлијинә һөрмәт етмәклә вә АБШ-нин һәрби чәтири алтында дејил, јени ҝеосијаси реаллыглары гәбул етмәклә тәмин едиләҹәк.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha