Әрагчи Исраил террорчу режиминин мүһарибә назирин тәһдид етди: Халгымыза вә рәһбәрлијимизә гаршы һәр һансы тәһдидә дәрһал ҹаваб верәҹәјик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи чәршәнбә ҝүнү, 1 ијул тарихиндә “Х” сосиал шәбәкәсиндә пајлашдығы месажда Исраил режиминин мүһарибә назиринин ачыгламаларына реаксија верәрәк билдириб: “Исламабад разылашмасынын мүддәалары там ајдындыр вә һәр кәс буну ҝөрә биләр.”
Әрагчи гејд едиб: “АБШ президенти АБШ-ни Тел-Әвивдә јерләшән бу "итаәткар һејваны"ны нәзарәтдә сахламаға өһдәликли ҝөтүрүб. Әҝәр онлар өз "ағаларынын" әмринә табе олмасалар, Иран онлара лазыми дәрси верәҹәк.”
Иранын хариҹи ишләр назири әлавә едиб: “Халгымыз вә рәһбәрлијимизә гаршы һәр һансы тәһдид дәрһал вә ҝүҹлү ҹавабла гаршыланаҹаг.”
Мәлумата ҝөрә, Исраил режиминин мүһарибә назири базар ертәси ҝүнү вердији ачыгламада Иран Ислам Республикасынын Рәһбәрини һәдәфләр сијаһысына дахил етдикләрини иддиа едиб.
Sizin rəyiniz