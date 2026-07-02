Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр назиринин Һүгуг вә Бејнәлхалг Мәсәләләр үзрә мүавини вә Иранын баш данышыгчысы Казым Гәрибәбади бу данышыглар мәрһәләсинин сонунда деди: "Иран нүмајәндә һејәтинин данышыглары 1 ијул, чәршәнбә ҝүнү сәһәр Баш назир вә Хариҹи Ишләр назири илә башлады, даһа сонра үч өлкәнин - Иран, Гәтәр вә Пакистанын нүмајәндә һејәтләри ики ҝөрүш кечирдиләр."
Хариҹи ишләр назиринин мүавини әлавә етди: “Анлашма Меморандумунун иҹрасы үзрә мониторинг групунун илк иҹласы да үч өлкәнин јүксәк вәзифәли данышыгчыларынын иштиракы илә кечирилди вә Ливанда мүһарибәнин сона чатмасы илә бағлы Анлашма Меморандумунун 1-ҹи маддәси үзрә АБШ-нин өһдәликләринин позулмасы, АБШ-нин бөлҝәдә аваданлыг вә гүввәләрин ҝүҹләндирилмәси илә бағлы һәрәкәтләри илә бағлы дәрҹ олунмуш хәбәрләр вә өлкә рәсмиләринин бәзи тәһдид вә мүдахилә характерли ачыгламалары Иран нүмајәндә һејәти тәрәфиндән галдырылды вә арашдырылды. Иран нүмајәндә һејәти гејд етди ки, анлашма меморандумунун өһдәликләри интеграсија олунмуш бир пакетдир вә ајры-ајры шәкилдә ҝөрүлә билмәз.”
Бу бахымдан о деди: “Гәрара алынды ки, мониторинг групунун дәрһал рабитә каналы да сабаһ јарадылаҹаг вә анлашма меморандумунун чатышмазлыглары рәсми шәкилдә сәнәдләшдириләҹәк, мүзакирә олунаҹаг, нәзәрдән кечириләҹәк вә гәрар вериләҹәк.”
Иранлы баш данышыгчы һәмчинин гејд етди: “Мәркәзи Банк да дахил олмагла, Гәтәр рәсмиләри илә ҝөрүшләрдә илкин алты милјард долларын бир һиссәсинин дәјәри илә бағлы бәзи мәсәләләр арашдырылды вә өлкәмизин елан едилмиш еһтијаҹларына ујғун олараг зәрури малларын алыныб Ирана тәгдим едилмәси гәрара алынды.”
Гәрибабади ајдынлыг ҝәтирди: “Доһада Иран нүмајәндә һејәти илә Америка нүмајәндә һејәти арасында һеч бир ҝөрүш кечирилмәјиб.”
Sizin rəyiniz