Сејид Һәсән Амили: Әзиз Шәһидин интигам јолу “мәндән башга һеч кимин јашамаг һаггы јохдур” дејән тәфәккүрүн сүгуту уғрунда чалышмагдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әрдәбил вилајәтиндә Вәлијји-фәгиһин нүмајәндәси вә Әрдәбилин Ҹүмә имамы Ајәтуллаһ Сејид Һәсән Амили, ИРНА-ја мүсаһибәсиндә рәһбәримизин фикир, дүшүнҹә вә әгидә шәһиди олдуғуну вурғулајараг билдириб: «О, “Һәјат әгидә вә ҹиһаддыр” принсипинә инанырды. Бу бөјүк рәһбәр мүасир дөврүн шејтани вә фирончу гүдрәтинин – күфрүн, зүлмүн, һәдди ашмағын, тәҹавүзүн, гәсбкарлығын, оғурлуғун, истибдадын, ган төкүлмәсинин вә бәшәријјәтә дәҹҹалвари бахышын тәҹәссүмүнүн гаршысында дајанмасајды, шүбһәсиз ки, шәһид олмазды.»
О әлавә едиб: «О, илаһи вә гәһрәманлыг руһлу бир тәфәккүрүн шәһидидир. Онун сөјләдикләри шәхси фикирләр дејилди. Буна ҝөрә дә бир шәхсин өлдүрүлмәси илә онун интигамы алынмыр. Неҹә ки, Һүсејн ибн Әлинин интигамы Језид ибн Мүавијәнин өлдүрүлмәси илә алынмырды. Имам Һүсејн (ә) Језидин өзү илә дејил, онун тәфәккүрү илә мүбаризә апарырды вә мәһв едилмәли олан да Језидин тәфәккүрү иди. Мүгәддәс бир тәфәккүрүн нүмајәндәси олан Рәһбәримизин интигамы о заман алынаҹаг ки, бәшәријјәти залымҹасына өз мәнафеләринә гурбан верән, өз һакимијјәтини инсанларын сындырылмыш сүмүкләри вә тапдаланмыш ләјагәти үзәриндә гуран, јетимин ҝөз јашынын мәнасыны билмәјән күфр дүшүнҹәси арадан галхсын.»
Әрдәбилин Ҹүмә имамы билдириб: «Бу, аналарын ҝөз јашынын мәнасыны дәрк етмәјән бир тәфәккүрдүр. Онун интигамы о заман алынаҹаг ки, белә мүдрик бир инсанын терроруну нәинки ҹаиз, һәтта ваҹиб һесаб едән дүшүнҹә тарих сәһнәсиндән силинсин.»
Ајәтуллаһ Амили вурғулајыб: «Әҝәр кимсә тарихдә мисли-бәрабәри олмајан бу шәхсијјәтин ганынын интигамыны алмаг истәјирсә, мүтләг диггәт етмәлидир ки, интигам јолу - мәндән башга һеч кимин јашамаг һаггы јохдур, гәрар вермәк һаггы јохдур, сечим һаггы јохдур, мүдафиә һаггы јохдур, ләјагәт вә ағалыг һаггы јохдур - дејән тәфәккүрүн сүгуту уғрунда чалышмагдыр. Интигам, инсанлара фактики олараг “азадлыг, истиглалијјәт, милли суверенлик, өз мүгәддәратыны тәјин етмәк һүгугу, демократија, азадлыг вә диҝәр дәјәрләрлә видалашын” дејән тәфәккүрүн сүгуту илә алынаҹаг.»
Ајәтуллаһ Амили вурғулајыб: Бу тәфәккүр јалныз өз анлајышыны леҝитим сајыр вә һеч кимин онун сөзүнүн үзәринә сөз демәсинә һагг вермир. Неҹә ки, Фирон дејирди: «Мән сизә јалныз доғру јолу ҝөстәрирәм.» Залым һакимләр дә фәхрлә дејирләр: «Доғру дедин, еј ағамыз!» вә әмәли олараг бу мәшһур әрәб мәсәлини тәкрарлајырлар: «Һизам хан нә дејирсә, она инанын, чүнки доғру сөз Һизамын дедијидир.»
Ајәтуллаһ Амили әлавә едиб: «Буҝүнкү дүнја белә үфунәтли бир тәфәккүрлә үз-үзәдир. Бизим шәһид Рәһбәримиз мүасир гаранлыг дүнјада бу мурдар тәфәккүрүн гаршысында дајанан јеҝанә шәхс иди. Буна ҝөрә дә онун интигамыны алмаг үчүн бир шәхси дејил, мәһз бу мурдар тәфәккүрү мәһв етмәлијик.»
Sizin rəyiniz