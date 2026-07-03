Ливанын ҹәнубунда 3 Исраил әсҝәри јараланыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Мајадеен Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Исраил Ордусу Радиосу Ливанын ҹәнубундакы Бинт Ҹбеил әразисиндә баш верән атышма нәтиҹәсиндә үч ишғалчы әсҝәрин јараландығыны тәсдигләјиб.
Бу Исраил медиасынын мәлуматына ҝөрә, силаһлы шәхс Бинт Ҹбеилдә бир бинаја ҝирән ишғалчы ордунун 679-ҹу бригадасынын бөлмәсинә атәш ачыб вә нәтиҹәдә үч әсҝәр јараланыб.
Бу хәбәр Исраил режиминин Ливандакы тәҹавүзкар һәрәкәтләри вә атәшкәс позунтулары давам едәркән јајылыб.
Атәшкәс позунтуларынын сон һалларында Ливан мәнбәләри өлкәнин ҹәнубундакы Сидигин кәндинә Исраилин ики һава һүҹумунда ики нәфәрин шәһид олдуғуну ачыглајыб.
Sizin rəyiniz