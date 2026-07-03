Президент: Рәһбәримизин ганлы јүксәлиши јолун сону дејил, јени бир фәсилин башланғыҹыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран президенти Мәсуд Пезешкиан, өз месажында Иран халгынын бүтүн тәбәгәләрини Ислам Ингилабынын шәһид рәһбәри Һәзрәт Ајәтуллаһ Сејид Әли Һүсејни Хаменеинин вида вә дәфн мәрасиминдә иштирак етмәјә чағырараг билдириб: о бөјүк Рәһбәрин бүтүн өмрү боју уҹалдылмасы үчүн мүбаризә апардығы бајраг һеч вахт јерә дүшмәјәҹәк.
Месажын бир һиссәсиндә дејилир:
“Бу бөјүк Рәһбәрин шәһадәти, һәрчәнд халгымызын бүтүн тәбәгәләринин, Ислам үммәтинин вә дүнјанын бүтүн азад инсанларын гәлбиндә дәрин кәдәр јаратды, лакин бир данылмаз һәгигәти үзә чыхарды ки, бу системин мөһкәм тәмәли бөјүк бир халгын иманына, идеалларына вә ирадәсинә сөјкәнир. Бу ганлы јүксәлиш јолун сону дејил, әксинә, һәр заман ән чәтин сынаглардан даһа бирлик, даһа мөһкәм вә даһа үмидли чыхан бир халгын һәмрәјлији, мүгавимәти вә инкишафы үчүн јени бир фәсилин башланғыҹыдыр.
Әминәм ки, бөјүк Иран халгы бу тарихи вида мәрасиминдә гәлбләри кәдәр, ирадәләри исә үмидлә долу бир даһа сүбут едәҹәк ки, о бөјүк Рәһбәрин өмрү боју уҹалдылмасы үчүн мүбаризә апардығы бајраг һеч вахт јерә дүшмәјәҹәк. Бу, Уҹа Аллаһын вәдинин һәјата кечмәсидир:
"Биз о торпагларда әзиләнләрә лүтф едәрәк, онлары рәһбәрләр вә варисләр етмәк истәјирдик." (Гәсәс 5)
Sizin rəyiniz