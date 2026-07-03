Бәгаји: АБШ-нин реҝион өлкәләри илә кечирдији тәһлүкәсизлик топлантысы јалныз нүмајиш характери дашыјыр / Гоншу өлкәләр ајыг олмалыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји ҹүмә ахшамы, 2 ијул тарихиндә АБШ-нин Бәһрејндә гондарма "Реҝионал Тәһлүкәсизлик Диалогу"нун кечирилмәси илә бағлы бәјанатына мүнасибәт билдирәрәк Х сосиал шәбәкәсиндә јазыб:
"АБШ-нин һаким даирәләри дәфәләрлә сүбут едибләр ки, Гәрби Асија реҝиону өлкәләринин сүлһ вә тәһлүкәсизлијинә һеч бир дәјәр вермирләр. Белә топлантылар АБШ-нин Гәрби Асијада һәјата кечирдији сабитлији позан сијасәтләри вә ганунсуз әмәлләрини өрт-басдыр етмәк мәгсәди дашыјан нүмајиш вә ҝөрүнтү јаратмагдан башга бир шеј дејил."
Бәгаји вурғулајыб: Реҝион өлкәләри сон дәрәҹә ајыг вә еһтијатлы олмалы, АБШ вә сионист режимин сон һәрби тәҹавүзүнүн, һәмчинин онларын бүтүн реҝионун тәһлүкәсизлијини позмуш дағыдыҹы һәрәкәтләринин нәтиҹәләриндән чыхарылан ајдын дәрсләри унутмамалыдырлар.
Sizin rəyiniz