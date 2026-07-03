  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

Бәгаји: АБШ-нин реҝион өлкәләри илә кечирдији тәһлүкәсизлик топлантысы јалныз нүмајиш характери дашыјыр / Гоншу өлкәләр ајыг олмалыдыр

3 iyul 2026 - 09:27
Xəbər kodu: 1834688
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Бәгаји: АБШ-нин реҝион өлкәләри илә кечирдији тәһлүкәсизлик топлантысы јалныз нүмајиш характери дашыјыр / Гоншу өлкәләр ајыг олмалыдыр

Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү: Реҝион өлкәләри АБШ вә сионист режимин сон һәрби тәҹавүзүнүн, еләҹә дә онларын бүтүн реҝионун тәһлүкәсизлијини позан дағыдыҹы аддымларынын нәтиҹәләриндән чыхарылан ачыг дәрсләри унутмамалы, сон дәрәҹә ајыг олмалыдырлар.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји ҹүмә ахшамы, 2 ијул тарихиндә АБШ-нин Бәһрејндә гондарма "Реҝионал Тәһлүкәсизлик Диалогу"нун кечирилмәси илә бағлы бәјанатына мүнасибәт билдирәрәк Х сосиал шәбәкәсиндә јазыб:

"АБШ-нин һаким даирәләри дәфәләрлә сүбут едибләр ки, Гәрби Асија реҝиону өлкәләринин сүлһ вә тәһлүкәсизлијинә һеч бир дәјәр вермирләр. Белә топлантылар АБШ-нин Гәрби Асијада һәјата кечирдији сабитлији позан сијасәтләри вә ганунсуз әмәлләрини өрт-басдыр етмәк мәгсәди дашыјан нүмајиш вә ҝөрүнтү јаратмагдан башга бир шеј дејил."

Бәгаји вурғулајыб: Реҝион өлкәләри сон дәрәҹә ајыг вә еһтијатлы олмалы, АБШ вә сионист режимин сон һәрби тәҹавүзүнүн, һәмчинин онларын бүтүн реҝионун тәһлүкәсизлијини позмуш дағыдыҹы һәрәкәтләринин нәтиҹәләриндән чыхарылан ајдын дәрсләри унутмамалыдырлар.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha