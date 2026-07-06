Австралија медиасынын Шәһид Имам Хаменеинин вида мәрасиминдә милјонларла инсанын иштиракы барәдә репортажы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Австралија АБC шәбәкәси өз репортажында јазыб ки, Иран Ислам Республикасынын мәрһум Лидери илә вида мәрасими шәнбә ҝүнү сәһәр Теһранда Имам Хомејни (р) Бөјүк Мүсәлласында башлајыб.
Иранын шәһид Лидеринин ҹәназәси мәрасимдән бир ҝүн әввәл бу мәкана ҝәтирилмишди вә сәһәрин илк саатларындан етибарән ҝениш күтләләр бу бир нечә ҝүнлүк вида вә дәфн мәрасиминдә иштирак етмәк үчүн һәмин әразијә ахын едиб.
Репортажа әсасән, Теһранда ҝүнәшин доғмасы илә бирликдә гара ҝејимли минләрлә гадын вә киши пајтахтын әсас јоллары илә мәрасимин кечирилдији мәкана доғру һәрәкәт едиб. Тәһлүкәсизлик гүввәләри бетон манеәләр гурараг вә јол мәһдудијјәтләри тәтбиг едәрәк мүсәллаја апаран јоллары бир нечә километр мәсафәјәдәк бағлајыб.
Австралија медиасынын јаздығына ҝөрә, иштиракчыларын бир гисми Иран Ислам Республикасынын бајрагларыны, диҝәр бир груп исә Иранын шәһид Лидеринин вә онун вариси Ајәтуллаһ Мүҹтәба Хаменеинин шәкилләрини дашыјыб. Һәмчинин бәзи иштиракчылар Исраил вә АБШ әлејһинә шүарлар сәсләндирибләр.
Теһран сакини Мәрзијә АБҸ-јә мүсаһибәсиндә дејиб: Ҹәнаб Әли Хаменеи өлкәмизин ән мүһүм вәтәндашы иди; чүнки о, ән вәтәнпәрвәр иранлы иди. О, тәкҹә бизим үчүн дејил, бүтүн дүнја үчүн өнәмли иди. Әзиз Хаменеинин тәкҹә итирән биз дејил, дүнја ону итирди.
Бу медиа һәмчинин мәрасим мәканына апаран күчәләрдә һөкм сүрән атмосфери “мүгавимәт вә гәтијјәт руһу” кими тәсвир едиб.
Sizin rəyiniz