  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Имамәт

Видео | Шәһид Имам Хаменеи Һәзрәтләринин Илк Вәсијјәти

3 iyul 2026 - 08:35
Xəbər kodu: 1834672
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Видео | Шәһид Имам Хаменеи Һәзрәтләринин Илк Вәсијјәти

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабынын Сәнәдләри Мәркәзинин шифаһи тарих хәзинәсиндә гејдә алынмыш хатирәләриндә Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Шәһид Лидери Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи 1960-1970-ҹы илләрдә Ислам Ингилабынын мүбаризәләри заманы јазылмыш илк вәсијјәтнамәсини охуду. Бу вәсијјәтнамә илк дәфә Ислам Ингилабы Сәнәдләри Мәркәзиндә Хорасанын Хомејни адына сәрҝисинин ачылыш мәрасиминдә сәсләндириләрәк дәрҹ едилди.

Download 28 MB

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha