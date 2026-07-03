Видео | Шәһид Имам Хаменеи Һәзрәтләринин Илк Вәсијјәти

3 iyul 2026 - 08:35
Xəbər kodu: 1834672
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабынын Сәнәдләри Мәркәзинин шифаһи тарих хәзинәсиндә гејдә алынмыш хатирәләриндә Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Шәһид Лидери Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи 1960-1970-ҹы илләрдә Ислам Ингилабынын мүбаризәләри заманы јазылмыш илк вәсијјәтнамәсини охуду. Бу вәсијјәтнамә илк дәфә Ислам Ингилабы Сәнәдләри Мәркәзиндә Хорасанын Хомејни адына сәрҝисинин ачылыш мәрасиминдә сәсләндириләрәк дәрҹ едилди.
Sizin rəyiniz