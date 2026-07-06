ИИР Орду Баш Команданы Ҝенерал-полковник Һатәми: Имам Хаменеини шәһид едәнләрин јахасындан әл чәкмәјәҹәјик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Ордусунун Баш Команданы Ҝенерал-полковник Әмир Һатәми вердији мүсаһибәдә дејиб: Бизим әзиз Имамымыз иззәт, јүксәлиш, мүстәгиллик вә ифтихар јолу олан бир хәтти ҹызды вә бу јолун ҝедилмәси үчүн бүтүн зәминләри һазырлады.
О билдириб: Бизә нәсиб олду ки, әзиз Имамымызын архасында һәрәкәт едәк вә бундан сонра да әзиз Рәһбәримиз вә Али Баш Команданымыз Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи һәзрәтләринин архасында ҝүҹ, гәтијјәт вә зәррә гәдәр тәрәддүд олмадан ирәлиләјәҹәјик.
Ордунун Баш Команданы әлавә едиб: Әзиз Имамымызын һүзуруна еһтирам үчүн ҝетдијим ҝүн она демишдим ки, бу ҹинајәти (шәһид лидерин суи-гәсдини) төрәдәнләр билмәлидирләр: Иран халгы вә һамымыз онларын јахасындан әл чәкмәјәҹәјик. Бу, гәти бир мәсәләдир вә мүтләг изләниләҹәк.
Sizin rəyiniz