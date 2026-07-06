  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Јәмән

Әнсаруллаһ хәбәрдарлыг етди: Сәудијјә Әрәбистанына ендириләҹәк бир зәрбә онун 100 иллик арзуларыны пуча чыхараҹаг

6 iyul 2026 - 08:43
Xəbər kodu: 1836200
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әнсаруллаһ хәбәрдарлыг етди: Сәудијјә Әрәбистанына ендириләҹәк бир зәрбә онун 100 иллик арзуларыны пуча чыхараҹаг

Јәмән Әнсаруллаһ һәрәкатынын Сијаси Бүросунун үзвү Мәһәммәд әл-Фәрәһ тәҹавүзкар коалисијанын јени бәјанатыны кәскин тәнгид едәрәк Сәудијјә Әрәбистаны рәсмиләринә хәбәрдарлыг едиб ки, ҝәрҝинлијин давам етдирилмәсиндә исрар вә көһнәлмиш васитәләрә архаланмаг Әр-Ријадын бүтүн игтисади вә сијаси амбисијаларыны мәһв едәҹәк.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән Әнсаруллаһ һәрәкатынын Сијаси Бүросунун үзвү Мәһәммәд әл-Фәрәһ Сәудијјә Әрәбистаны рәсмиләринә бирбаша хәбәрдарлыг едәрәк билдириб: Сәудијјә Әрәбистанына ендириләҹәк тәк бир зәрбә бу өлкәнин Јәмәндә јүз ил әрзиндә наил олмағы арзуладығы һәр шеји чөкдүрә вә пуча чыхара биләр.

О, Әр-Ријадын диктә олунан сијасәтләрә табе олмасыны тәнгид едәрәк әлавә едиб: Сәудијјә Әрәбистанынын мәғлубијјәтин аҹысыны дадмагда исрар етмәси ҝөстәрир ки, бу өлкәнин гәрарлары өз әлиндә дејил, әксинә, хариҹи планлар вә тәзјигләр алтында јөнләндирилир. Әр-Ријад өз халгынын мәнафејини горумур, һәмчинин өз тәһлүкәсизлијинә вә амбисијаларына да әһәмијјәт вермир.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha