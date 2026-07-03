ИИР Парламент үзвләри Рамазан мүһарибәсиндән сонра Сәәдабад Сарајынын зәдәләнмиш һиссәләринә бахыш кечиртдиләр \ Фото
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Парламент Шураларынын вә Дахили Ишләр Комиссијасынын үзвләри Сәәдабад Мәдәни вә Тарихи Комплексини зијарәт едәрәк Рамазан мүһарибәси заманы комплексин зәдәләнмиш һиссәләрини зијарәт етдиләр вә зијанын гијмәтләндирилмәси просесини вә тарихи јерләрин бәрпасы вә јенидән гурулмасы үчүн ҝөрүлән тәдбирләри нәзәрдән кечирдиләр.
3 iyul 2026 - 07:47
Xəbər kodu: 1834662
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz