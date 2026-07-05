Иран Ордусунун сөзчүсү: Дүшмәнин һәр һансы сәһви Иран Силаһлы Гүввәләринин гәти ҹавабы илә гаршыланаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бриҝада ҝенералы Мәһәммәд Әкрәминија базар ҝүнү Теһрандакы Имам Хомејни (р) мүсәлласында Ингилабын шәһид Рәһбәри вә онун аилә үзвләринә гылынан ҹәназә намаз мәрасими чәрчивәсиндә ИРНА мүхбири илә хүсуси мүсаһибәдә билдириб: Дәфәләрлә елан етмишик ки, атәшкәс фүрсәтиндән һәрби ҝүҹүмүзү артырмаг үчүн истифадә едирик вә бир ан белә диггәтсиз галмырыг.
О, мәрасимдә халгын ҝениш иштиракына тохунараг әлавә едиб: Шәһид Рәһбәримизин дедији кими, бу халг сәфәрбәр олунмуш бир халгдыр вә иншаллаһ Ингилабы онун һәгиги саһибинә – Имам Меһдијә (әҹ) тәһвил вермәјә доғру ҝедир.
Ордунун сөзчүсү бу иштиракын бејнәлхалг өлчүсүнә диггәт чәкәрәк билдириб: Халгын бу руһу вә шәһид Рәһбәрин пак ганы бејнәлхалг иҹтимаијјәтин ојанышына сәбәб олмалыдыр ки, бүтүн халглар зүлм вә һеҝемонлуға гаршы чыхсын.
О, халгын мәрасимдәки мөһтәшәм иштиракына ҝөрә тәшәккүр едәрәк гејд едиб: Бу тарихи иштирак Ислам үммәтинин ојанышына вә глобал һеҝемонлуғун зәифләмәсинә сәбәб олаҹаг.
Sizin rəyiniz