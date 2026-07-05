  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Имамәт

Теһранын Мосәлла Мәсҹидиндә Ислам Ингилабынын Шәһид лидери Имам Хаменеинин мүбарәк ҹәназәсинә намаз гылынды \ Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шәһид ингилаб лидеринин ҹәназәси үзәринә ҹәназә намазы бу ҝүн, базар ҝүнү сәһәр 05.07.2026-ҹы илдә Теһран Имам Хомејни адына Мосәлла Мәсҹидиндә Ајәтуллаһ Ҹәфәр Собһанинин имамлығы илә өлкә рәсмиләринин, систем мәсулларынын вә әһалинин мүхтәлиф тәбәгәләринин нечә милјонлуг иштиракы илә кечирилди.

5 iyul 2026 - 14:21
Xəbər kodu: 1835862
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha