Теһранын Мосәлла Мәсҹидиндә Ислам Ингилабынын Шәһид лидери Имам Хаменеинин мүбарәк ҹәназәсинә намаз гылынды \ Фото
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шәһид ингилаб лидеринин ҹәназәси үзәринә ҹәназә намазы бу ҝүн, базар ҝүнү сәһәр 05.07.2026-ҹы илдә Теһран Имам Хомејни адына Мосәлла Мәсҹидиндә Ајәтуллаһ Ҹәфәр Собһанинин имамлығы илә өлкә рәсмиләринин, систем мәсулларынын вә әһалинин мүхтәлиф тәбәгәләринин нечә милјонлуг иштиракы илә кечирилди.
5 iyul 2026 - 14:21
Xəbər kodu: 1835862
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz