Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ Дахили Тәһлүкәсизлик Назиринин сөзләринә ҹаваб олараг, Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири бејнәлхалг турнирә ев саһиблији етмәјә лајиг олмадығынызы дүнјаја сүбут етдијинизи билдирди.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Сејид Аббас Әрагчи 30 ијун 2026-ҹы ил, чәршәнбә ахшамы ҝүнү АБШ Дахили Тәһлүкәсизлик Назиринин сөзләринә ҹаваб олараг јазыб:
Ҹәнаб Муллен; миссијанызы уғурла баша вурдунуз!
Әрагчи әлавә етди: Бунунла јанашы, сизин башга бир наилијјәтиниз дә вар иди: сиз дүнјаја бејнәлхалг турнирә ев саһиблији етмәјә лајиг олмадығынызы сүбут етдиниз! Сизин администрасијаныз бејнәлхалг тәдбирә ев саһиблији етмәклә газаныла биләҹәк етибарлылығы вә нүфузу боша чыхармағын мүкәммәл бир нүмунәсинә чеврилиб.
АБШ Дахили Тәһлүкәсизлик Назири Марк Уејн Муллен, Иран милли командасынын 2026-ҹы ил Дүнја Кубокундан кәнарлашдырылмасына ҹаваб олараг, бу нәтиҹә тәсдигләндикдән сонра "севинҹдән рәгс етдијини" иддиа етди. Бу ачыгламалар бир чохлары тәрәфиндән Иран милли командасынын Дүнја Кубокундан кәнарлашдырылмасы просесинә Америка рәсмиләринин пәрдәархасы мүдахиләсинин әламәти кими гәбул едилиб.
Sizin rəyiniz