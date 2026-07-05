“Имам Хаменеи, Мүгавимәтин Өлүмсүзлүјү” адлы Конфрансы \ Фоторепортаж

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Президент Мәсуд Пезешкиан, дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндән Теһрана Шәһид Имам Хамене һәзрәтләри илә Вида мәрасиминдә иштирак етмәк үчүн тәшриф ҝәтирмиш рәсмиләрин вә сәфирләрин, Ислам дүнјасынын шәхсијјәтләри вә мүтәфәккирләринин, еләҹә дә Мүгавимәт Ҹәбһәсинин лидерләри илә Теһранын Зирвә Залында Мүгавимәт Шәһидләринин Имамынын ҝөркәмли шәхсијјәтини анмаг үчүн кечирилән "Имам Хаменеи; Мүгавимәтин Өлүмсүзлүјү" адлы бејнәлхалг конфрансда иштирак едиб вә гонаглары гәбул едиб.
5 iyul 2026 - 14:40
Xəbər kodu: 1835866
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz