Трамп: Иран Лидеринин дәфн мәрасимини изләјирәм / Иранлыларын ҝөз јашлары вә мәрасим мәни тәәҹҹүбләндирди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Доналд Трамп шәнбә ҝүнү јерли вахтла Axios сајтына мүсаһибәсиндә иддиа едиб ки, Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеинин дәфн мәрасимини изләјир вә иранлыларын онун дәфн мәрасиминдә ҝөз јашы төкмәсини ҝөрмәк ону тәәҹҹүбләндириб.
АБШ Президенти даһа сонра иддиа едиб ки, иранлылар «бир разылашманын әлдә олунмасы үчүн јалварырлар», лакин тәрәфләр дәфн мәрасими баша чатанадәк данышыглары бир һәфтә мүддәтинә дајандырмаг гәрарына ҝәлибләр.
О, әввәлки тәһдид вә сәрт бәјанатларыны тәкрарлајараг иддиа едиб: «Онларын һамысы орададыр. Бир зәрбә илә һамысыны арадан ҝөтүрә биләрик. Амма буну етмирик, чүнки о һалда данышыглар апараҹаг һеч ким галмајаҹаг.»
АБШ Президенти һәмчинин иддиа едиб ки, бу мүддәт әрзиндә тәрәфләрдән һеч бири диҝәринә атәш ачмајаҹаг.
Трамп әлавә едиб: «Нетанјаһу дүнән мәнимлә ҝөрүшмәк үчүн мүраҹиәт етди. Бу ҝөрүш ҝәлән һәфтәнин әввәлиндә баш тута биләр.»
Sizin rəyiniz