Теһранда шәһид лидер, Имам Хаменеинин вида вә дәфн мәрасиминин кечирилмәси үчүн координасија иҹласы \ Фото
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сејид Пәрвиз Фәттаһ, Сәрдар Һәсән Һәсәнзадә вә Имамын Фәрманы Иҹра Гәрарҝаһынын рәһбәрләринин иштиракы илә Теһранда Ислам Ингилабынын шәһид лидеринин вида вә дәфн мәрасиминин кечирилмәси үчүн координасија иҹласы кечирилди. Бу иҹласда Теһран Мосалла әразисиндәки Чеһелсара зијарәт шәһәринин тәҹһиз едилмәси дә дахил олмагла, иҹра планлары вә дәстәк тәдбирләри нәзәрдән кечирилди.
2 iyul 2026 - 19:36
Xəbər kodu: 1834605
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz