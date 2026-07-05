Видео | Шәһид Имам Хаменеи Һәзрәтләринин Өвладлары Теһран Мосалла Мәсҹидиндә Аталары илә Вида Мәрасиминдә
5 iyul 2026 - 13:54
Xəbər kodu: 1835852
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабынын Шәһид Лидеринин оғлан өвладлары Теһранда, Мосалла Мәсҹидиндә аталары илә кечирилән вида мәрасиминдә иштирак едибләр. Бу, 40 ҝүнлүк мүһарибәнин башланғыҹындан бәри илк дәфәдир ки, Ислам Ингилабынын Шәһид Лидеринин ушаглары иҹтимаијјәт гаршысына чыхырлар.
Sizin rəyiniz