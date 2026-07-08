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Әмирәл-мөминин (ә) мүгәддәс һәрәминдә шәһид рәһбәрин вә аиләсинин ҹәназәси үзәриндә намаз гылынды вә һәрәми зијарәт етдирилди / Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу чәршәнбә сәһәри Нәҹәф Әшрәф шәһәриндә Әмирәл-мөминин (ә) Әли ибн Әби Талибин (ә) мүгәддәс һәрәминдә Шәһид Рәһбәр, Ајәтуллаһ Сејид Әли Һүсејни Хаменеинин вә аиләсинин ҹәназәси үзәриндә намаз гылынды вә ҹәназәләр һәрәми зијарәт етдирилди.

8 iyul 2026 - 18:51
Xəbər kodu: 1837510
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији

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