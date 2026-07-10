Пезешкиан шәһид Рәһбәрин вида мәрасиминдә халгын тарихи иштиракына вә бејнәлхалг һәмрәјлијә ҝөрә тәшәккүр етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәсуд Пезешкиан 9 ијул 2026-ҹы ил, ҹүмә ахшамы ҝеҹәси јајымладығы мүраҹиәтиндә Теһран, Гум, Мәшһәд, Нәҹәф Әшрәф вә Кәрбәлада халгын күтләви иштиракыны сәдагәт, һәмрәјлик вә халгын Ислам Ингилабынын идеалларына дәрин бағлылығынын мисилсиз нүмунәси адландырыб.
О вурғулајыб ки, бу бөјүк издиһам јалныз бир рәһбәрин ҹәназәсинин мүшајиәти дејил, Иран халгынын иззәт, мүстәгиллик, әдаләт вә тәрәгги јолуна јенидән садиглик анды иди.
Президент, һәмчинин халгын мүхтәлиф тәбәгәләринин, дини алимләрин вә тәглид мәрҹәләрин, хидмәт ҝөстәрән гурумларын, медиа нүмајәндәләринин вә бу тарихи мәрасимин тәшкилиндә иштирак едән бүтүн шәхсләрин ролуна тохунараг, шәһид Рәһбәрин аным мәрасиминдә ҝөстәрилән ҝениш дахили вә бејнәлхалг дәстәјә ҝөрә тәшәккүр едиб вә бөјүк милли бирлик вә һәмрәјлик сәрвәтинин горунмасынын ваҹиблијини вурғулајыб.
Пезешкиан хүсуси олараг дост вә гардаш өлкә Ирагын дөвләтинә, халгына вә рәсмиләринә, гәбилә шејхләринә вә башчыларына, мүгәддәс зијарәтҝаһларын рәһбәрликләринә, мокәб саһибләринә, Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) зијарәтҝаһларынын хидмәтчиләринә вә өз өлкәләринин бүтүн имканларыны сәфәрбәр едәрәк Нәҹәф Әшрәф вә Кәрбәлада вида вә мүшајиәт мәрасимләринин мөһтәшәм кечирилмәсинә шәраит јарадан бүтүн шәхсләрә тәшәккүрүнү билдириб.
Бу һәмрәјлик Иран Ислам Республикасы илә Ираг арасындакы гардашлыг вә стратежи әлагәләрин парлаг тәзаһүрү, ејни заманда Ислам үммәтинин һәмрәјлијинин рәмзидир.
Sizin rəyiniz