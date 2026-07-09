Гатил Трамп Ирана гаршы тәһдидләрини бир даһа тәкрарлајыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ Президенти Доналд Трамп өтән ҝүн – чәршәнбә ҝүнү НАТО-нун Анкарада кечирилән саммити чәрчивәсиндә украјналы һәмкары Володимир Зеленски илә ҝөрүшү заманы иддиа едиб: “Мәсәлә режим дәјишиклији дејил, нүвә силаһыдыр.”
О, АБШ-нин өтән ҝеҹә Иранын ҹәнубунда јерләшән бәзи бөлҝәләрә һәјата кечирдији һүҹумлардан вә бунун ардынҹа Теһранын вердији ујғун вә сарсыдыҹы ҹавабдан сонра иддиа едиб ки, АБШ бөјүк еһтималла бу ҝеҹә јенидән Ирана һүҹум едәҹәк.
Sizin rəyiniz