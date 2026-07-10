Ермәнистандакы Ҝөј мәсҹиддә шәһид Рәһбәрин аным мәрасими кечирилиб

Мәрасимдә чыхыш едән Иранын Ермәнистандакы сәфири Хәлил Ширгулами шәһид Рәһбәрин шәхсијјәти вә Иран Ислам Республикасындакы рәһбәрлик мәгамындан бәһс едәрәк, онун Иранын иззәти, мүстәгиллији вә тәрәггиси наминә ҝөстәрдији мүбаризәни вурғулајыб.
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабынын шәһид Рәһбәри Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеинин аным мәрасими “Вәтән үчүн сон ана гәдәр” мөвзусу илә ијулун 8-дә Ирәвандакы Ҝөј мәсҹиддә кечирилиб.
Мәрасимдә чыхыш едән Иранын Ермәнистандакы сәфири Хәлил Ширгулами шәһид Рәһбәрин шәхсијјәти вә Иран Ислам Республикасындакы рәһбәрлик мәгамындан бәһс едәрәк, онун Иранын иззәти, мүстәгиллији вә тәрәггиси наминә ҝөстәрдији мүбаризәни вурғулајыб.
Сәфир билдириб ки, Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи өмрүнүн сон анынадәк Вәтәнин уҹалығы вә шәрәфи үчүн чалышыб, сонда да бу амал уғрунда ҹаныны фәда едиб.
О, һәмчинин вида вә дәфн мәрасимләриндә халгын ҝениш иштиракыны Иран халгынын шәһид Рәһбәрә еһтирамынын, сәдагәтинин, еләҹә дә мүстәгиллик, иззәт вә мүгавимәт идеалларына дәрин бағлылығынын тәзаһүрү кими гијмәтләндириб. Ширгулами вурғулајыб ки, шәһид Рәһбәрин хатирәси вә идеаллары ҝәләҹәк нәсилләр вә дүнјанын азадлыгсевәрләри үчүн илһам мәнбәји олараг галаҹаг.
Sizin rəyiniz