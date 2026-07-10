  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Ираг

Ирагда Имам Хаменеинин ҹәназәсинин вида мәрасиминдә 10 милјондан чох инсан иштирак едиб

10 iyul 2026 - 15:36
Xəbər kodu: 1838262
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Ирагда Имам Хаменеинин ҹәназәсинин вида мәрасиминдә 10 милјондан чох инсан иштирак едиб

Ислам Ингилабынын шәһид Рәһбәринин ҹәназәси илә вида мәрасиминин кечирилмәси үзрә Али Комитәси: Илкин статистик мәлуматлара әсасән, Нәҹәф Әшрәф вә Кәрбәла шәһәрләриндә кечирилән вида мәрасимләриндә 10 милјондан чох инсан иштирак едиб вә мәрасимләр һеч бир һадисә вә ја тәһлүкәсизлик инсиденти гејдә алынмадан баша чатыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ирагда шәһид Ајәтуллаһ Сејид Әли Һүсејни Хаменеинин (р) ҹәназәси илә вида мәрасиминин планлашдырылмасы вә тәшкили үзрә мәсул Али Комитә ҹүмә ахшамы ҝүнү ачыглајыб ки, илкин һесабламалара әсасән, бу шәһид Рәһбәрин ҹәназәсинин јола салынмасы мәрасиминдә мүгәддәс Нәҹәф Әшрәф вә Кәрбәла шәһәрләриндә 10 милјондан чох инсан иштирак едиб.

Ираг Баш назиринин офисинин рәһбәри вә Али Комитәнин сәдри Еһсан Јасин Әл-Әвади јајдығы бәјанатда билдириб ки, Ислам дүнјасы вә дүнја иҹтимаијјәти Ислам Ингилабынын шәһид Рәһбәринин ҹәназәсинин Нәҹәф Әшрәф вә Кәрбәла кими ики мүгәддәс шәһәрдә кечирилән вида мәрасимини кәдәр вә һүзн ичиндә изләјиб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha