Ирагда Имам Хаменеинин ҹәназәсинин вида мәрасиминдә 10 милјондан чох инсан иштирак едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ирагда шәһид Ајәтуллаһ Сејид Әли Һүсејни Хаменеинин (р) ҹәназәси илә вида мәрасиминин планлашдырылмасы вә тәшкили үзрә мәсул Али Комитә ҹүмә ахшамы ҝүнү ачыглајыб ки, илкин һесабламалара әсасән, бу шәһид Рәһбәрин ҹәназәсинин јола салынмасы мәрасиминдә мүгәддәс Нәҹәф Әшрәф вә Кәрбәла шәһәрләриндә 10 милјондан чох инсан иштирак едиб.
Ираг Баш назиринин офисинин рәһбәри вә Али Комитәнин сәдри Еһсан Јасин Әл-Әвади јајдығы бәјанатда билдириб ки, Ислам дүнјасы вә дүнја иҹтимаијјәти Ислам Ингилабынын шәһид Рәһбәринин ҹәназәсинин Нәҹәф Әшрәф вә Кәрбәла кими ики мүгәддәс шәһәрдә кечирилән вида мәрасимини кәдәр вә һүзн ичиндә изләјиб.
Sizin rəyiniz