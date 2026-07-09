  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Америҝа

АБШ-нин атәшкәс заманы Ирана һава һүҹумлары нәтиҹәсиндә 14 шәһид олуб вә 78 јараланыб

9 iyul 2026 - 14:23
Xəbər kodu: 1837840
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
АБШ-нин атәшкәс заманы Ирана һава һүҹумлары нәтиҹәсиндә 14 шәһид олуб вә 78 јараланыб

Атәшкәс гүввәдә олдуғу мүддәтдә АБШ 2026-ҹы ил ијулун 8 вә 9-да Иранын беш әјаләтини һәдәфә алыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Сәһијјә Назирлијинин Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр вә Информасија Мәркәзинин рәһбәри Һүсејн Керманпур Х сосиал шәбәкәсиндә јазыб:

Атәшкәс гүввәдә олдуғу мүддәтдә АБШ 2026-ҹы ил ијулун 8 вә 9-да Иранын беш әјаләтини һәдәфә алыб; һүҹумлар нәтиҹәсиндә индијә гәдәр 14 нәфәр шәһид олуб вә 78 нәфәр јараланыб. Јаралылардан 47-си һәлә дә хәстәханададыр, галанлары исә тибби јардым алдыгдан сонра евә бурахылыб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha