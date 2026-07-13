Иран Ирагын Сүлејманијјә шәһәриндә сепаратчы террорчуларын гәрарҝаһыны ПУА илә дармадағын етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ираг Күрдүстан бөлҝәсинин шималында јерләшән Сүлејманијјә шәһәриндә Иран Ислам Республикасына гаршы фәалијјәт ҝөстәрән сепаратчы террорчуларын гәрарҝаһы ПУА һүҹумунун һәдәфи олуб.
Бундан әввәл дә хәбәр мәнбәләри өтән ҝүн (шәнбә) Ирагын шималында јерләшән Әрбил вә Сүлејманијјә шәһәрләриндә партлајыш сәсләринин ешидилдијини хәбәр вермишдиләр.
Бунунла бағлы Әл-Гәдир телеканалы партлајышлардан биринин Ираг Күрдүстан бөлҝәсинин мәркәзи олан Әрбил шәһәриндә баш вердијини билдирмишди.
Sizin rəyiniz